Los avances tecnológicos recientes y la adopción de nuevos materiales de implante para diversas indicaciones, fracturas y lesiones de soporte han transformado el mercado de dispositivos de tratamiento de sindesmosis de tobillo . El uso de implantes de titanio y biodegradables para la fijación de fracturas ha aumentado debido al aumento de la conciencia sobre las ventajas de estos materiales de implante entre los cirujanos. Los implantes de titanio son livianos e imparten tanta fuerza como el acero. Algunas de las ventajas de usar implantes bioabsorbibles son la ausencia de osteopenia, la irritación de los tejidos blandos y la ausencia de una operación secundaria para extraer los implantes. Estos factores aumentarán la demanda de dispositivos para el tratamiento de la sindesmosis del tobillo durante el período de pronóstico.

Persistence Market Research predice que el mercado mundial de dispositivos para el tratamiento de la sindesmosis del tobillo se valorará en US$ 127 Mn en 2019.

Para permanecer ‘por delante’ de sus competidores, solicite una muestra @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/29971

Conclusiones clave del estudio de mercado Dispositivos de tratamiento de la sindesmosis del tobillo

Es probable que los sistemas de implantes de sindesmosis de tobillo ganen una demanda notable en el futuro, debido al desarrollo de productos, el aumento de las actividades de I+D y el aumento de la concienciación sobre la sindesmosis de tobillo.

América del Norte y Europa dominaron el mercado de dispositivos de tratamiento de sindesmosis de tobillo en 2018.

Se espera que el sur de Asia ofrezca lucrativas oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico. En el este de Asia, China y Japón tuvieron la participación máxima en el mercado de dispositivos para el tratamiento de la sindesmosis del tobillo en 2018, debido a la importante penetración de la tecnología.

Según la aplicación, se observó una adopción significativa de dispositivos de tratamiento de sindesmosis de tobillo para fracturas de tobillo en 2018, debido al aumento en la incidencia de fracturas de tobillo y al aumento de la conciencia sobre el tratamiento quirúrgico.

Los actores clave en el mercado de dispositivos para el tratamiento de la sindesmosis del tobillo se centran principalmente en la introducción de nuevas tecnologías para fortalecer sus carteras de productos.

Obtenga un alcance personalizado para satisfacer sus necesidades Pregunte a un experto: [email protected]

“Leading manufacturers are mainly focusing on designing products, adopting new product development strategies, and conducting strict quality control checks for effective management of ankle syndesmosis”, says a PMR analyst.

Tier 1 Players to Hold 2/3 Revenue Share of Ankle Syndesmosis Treatment Devices Market

Arthrex, Inc., Wright Medical Group NV, Zimmer Biomet y Smith & Nephew son los principales actores que operan en el mercado de dispositivos para el tratamiento de la sindesmosis del tobillo. Se estima que estos jugadores principales tendrán más del 65% de participación en los ingresos del mercado de dispositivos de tratamiento de sindesmosis de tobillo en los próximos años. Arthrex, Inc. es el jugador líder y por sí mismo posee alrededor del 30 % de participación en los ingresos del mercado de dispositivos para el tratamiento de la sindesmosis del tobillo. Estos actores líderes del mercado están muy centrados en las innovaciones de productos mediante el fortalecimiento de sus gastos en I+D.

Para un análisis competitivo en profundidad, compre ahora @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/29971

Sobre nosotros: investigación de mercado de persistencia

Contáctenos:

Investigación de mercado de persistencia

EE. UU.

Dirección – 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU. – +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito – +1 800-961-0353

Ventas – [email protected]