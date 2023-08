By

El pago digital global en el mercado de la salud se prevé que crezca a una CAGR considerable del 20,2% durante el período de pronóstico. El pago digital en el cuidado de la salud implicó el uso de métodos electrónicos para facilitar las transacciones financieras, impulsado por factores como la conveniencia, la eficiencia, la seguridad y la reducción de costos. El impacto de la pandemia de COVID-19 ha acelerado aún más la transición hacia los métodos de pago sin contacto en los entornos sanitarios. Por ejemplo, se produjo un desarrollo notable en mayo de 2022 cuando Visa Global Services Inc. informó que la industria de la salud presenta una oportunidad sustancial para que las fintech y las instituciones financieras (FI) satisfagan la creciente demanda de transformación digital. En particular, se anticipó que el mercado mayorista de suministros médicos de EE. UU. superaría los $ 268 mil millones en 2021 y se proyectaba que se expandiría a más de $ 305 mil millones para 2026

Esta creciente demanda ha llevado a la participación activa de actores clave del mercado como Axia Technologies, Stripe, Venmo, PayPal y Nomi Health, entre otros. Estas entidades han contribuido significativamente al crecimiento del mercado a través de varios enfoques estratégicos, incluidas fusiones y adquisiciones, asociaciones, colaboraciones, iniciativas de financiación y la introducción de software y servicios. Estas acciones están dirigidas a mantener la competitividad dentro del panorama del mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Nomi Health lanzó una solución innovadora conocida como Nomi Connect. Esta plataforma sirve como sistema operativo comercial y plataforma de pago, revolucionando la forma en que las organizaciones compran servicios de atención médica directamente. Además, Nomi facilita los pagos en tiempo real a los proveedores de atención médica, abordando las necesidades críticas de la industria.

A medida que el sector de la salud adopta cada vez más las soluciones de pago digital, el mercado experimentará un crecimiento sostenido, impulsado por la convergencia de los avances tecnológicos y la evolución de las preferencias de los consumidores.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Solución por componente

Por implementaciones

Por tamaño de la organización

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : incluye Fiserv, Inc, Aliant Payments, First Data Corp., Worldpay, LLC y Payments Direct, Inc, entre otros.

Pago digital en el segmento de informe de mercado de atención médica

Solución por componente

Solución

Servicio

Por implementación

En la premisa

Nube

Por tamaño de la organización

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

Grandes Empresas

Segmento de informe de mercado Pago digital en el cuidado de la salud por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

