Mercado de terapias para el manejo del dolor postoperatorio en animales de compañíase espera que crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. La demanda de analgésicos postoperatorios está aumentando a medida que aumenta el número de operaciones quirúrgicas de mascotas, en particular cirugía ortopédica y dental. Es probable que la creciente frecuencia de la enfermedad periodontal impulse la demanda de procedimientos dentales. Según la investigación de la AMA, las visitas a las clínicas caninas aumentaron un 6 % entre 2014 y 2017, debido a un aumento de los trastornos dentales. Se espera que el crecimiento de los ingresos se vea favorecido por el aumento de la propiedad de animales de compañía. Es probable que el mercado se vea impulsado por una mayor aceptación de los AINE junto con el uso restringido de opioides para reducir el dolor posoperatorio. Se espera que la demanda de medicamentos complementarios para aliviar el dolor aumente significativamente debido a las crecientes preocupaciones entre los dueños de mascotas y la disminución del uso de analgésicos para humanos fuera de la etiqueta.

Por ejemplo, AniGel SR de in situ Biologics demostró una eficacia de 72 horas en investigaciones preclínicas para el manejo del dolor posoperatorio. El medicamento está a la espera de la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA), lo que probablemente aumentaría los ingresos del mercado en los próximos años. La Animal Cancer Foundation estima que había 65 millones de perros y 32 millones de gatos en los EE. UU. en 2017. El mercado de productos farmacéuticos para el control del dolor posoperatorio de animales de compañía está siendo impulsado por un aumento en la cantidad de instalaciones veterinarias y clínicas para mascotas. Según una encuesta de la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense (AVMA), la práctica privada de animales pequeños aumentó un 14 % en los Estados Unidos en 2018. El uso de opioides como analgésicos posoperatorios se ve obstaculizado por reglas estrictas sobre su uso en personas y animales. .

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2028

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2022-2028

Segmento cubierto

Regiones cubiertas: a nivel mundial

Panorama competitivo: Zoetis Inc., Merck Animal Health y Ceva Santé Animale, entre otros.

Segmentación del informe de mercado Terapéutica para el manejo del dolor postoperatorio en animales de compañía

por producto

AINE

anestésicos

Otros

Por tipo de animal

Canino

Felino

Companion Animal Postoperative Pain Management Therapeutics Market by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

