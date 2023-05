El documento de investigación de primer nivel ” Secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte ” proporciona estimaciones de la tasa de crecimiento y el valor de mercado en función de la dinámica del mercado y los factores que inducen el crecimiento. Entre los atributos adoptados durante la preparación de este informe de análisis de mercado se incluyen el espíritu de primer nivel, las soluciones pragmáticas, la investigación y el análisis dedicados, la innovación, el enfoque integrado y la última tecnología. El informe proporciona un extenso análisis estadístico del desarrollo continuo, la capacidad, la producción, el valor de producción, el costo/beneficio, la oferta/demanda y la importación/exportación del mercado.

Se espera que el mercado de secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte gane crecimiento en el mercado en el período de pronóstico de 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo a una CAGR del 17,4% en el período de pronóstico de 2029 y se espera que alcance el USD. 13.3 billones 1.32 millones para 2029. La disminución del costo de la secuenciación de genes por base está impulsando el crecimiento del mercado de la secuenciación de próxima generación (NGS).

La secuenciación de alto rendimiento, más conocida como secuenciación de “próxima generación” (NGS), ahora está integrada en la práctica clínica de rutina debido a numerosos avances tecnológicos y funcionales, mientras que los primeros protocolos se basaban en muestras tomadas fuera del flujo de trabajo normal de la patología clínica. , especímenes estándar incluidos en parafina y fijados en formalina que se pueden usar más regularmente como material de partida para NGS. Además, se han acumulado protocolos y bases de conocimientos para el análisis y la interpretación de los datos de NGS, lo que facilita que los médicos actúen sobre la información genómica en el punto de atención del paciente. La amplia presencia de productos de secuenciación de próxima generación utilizados en el diagnóstico de enfermedades crónicas está satisfaciendo las necesidades de los centros de atención médica.

La investigación de mercado de Secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte analiza el estado del mercado, la tasa de crecimiento, las tendencias futuras, los impulsores del mercado, las oportunidades y los desafíos, los riesgos y las barreras de entrada, los canales de ventas, los distribuidores y el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Este informe se centra en los aspectos más importantes del mercado, como las tendencias recientes en el mercado. El análisis y la estimación derivados de la gran cantidad de información recopilada en este informe de investigación de mercado son invaluables para preocupar a un mercado o dejar una marca en un nuevo mercado emergente.

División:

El mercado de secuenciación de próxima generación (NGS) está segmentado en función del producto, la aplicación y el usuario final. El crecimiento entre segmentos ayuda a analizar los bolsillos de nicho para el crecimiento y las estrategias para acceder al mercado, y determinar la diferencia entre las aplicaciones principales y los mercados objetivo.

El mercado de secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte está segmentado en tres segmentos notables según el producto, la aplicación y el usuario final.

Según el producto, el mercado de secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte se segmenta en instrumentos, consumibles y servicios. En 2022, se proyecta que el segmento de instrumentos domine el mercado de secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte, debido a la adopción de las últimas tecnologías establecidas para la secuenciación de próxima generación.

Según la aplicación, el mercado de secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte está segmentado en diagnóstico, descubrimiento de fármacos, descubrimiento de biomarcadores, medicina de precisión, agricultura e investigación con animales. En 2022, se espera que el segmento de diagnóstico domine el mercado de secuenciación de próxima generación (NGS), ya que Estados Unidos cuenta con servicios de atención médica de clase mundial y ha adoptado el uso de secuenciación de próxima generación para uso clínico liderando el mercado norteamericano. .

Sobre la base del usuario final, el mercado norteamericano de secuenciación de próxima generación (NGS) está segmentado en hospitales y clínicas, centros de investigación, agencias académicas y gubernamentales, y compañías farmacéuticas y de biotecnología. En 2022, se espera que los centros de investigación, los académicos y las agencias gubernamentales lideren el mercado de la secuenciación de próxima generación (NGS). Esto se debe a que en estas instituciones se están realizando investigaciones relacionadas con la secuenciación de próxima generación y la medicina personalizada para enfermedades crónicas.

Los objetivos básicos del informe de mercado Secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte

Si bien todas las empresas tienen objetivos en el mercado de secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte, este informe se centra en los objetivos más importantes para obtener información sobre la competencia, el futuro del mercado, nuevos productos potenciales y otra información útil. Información que puede aumentar significativamente sus ventas.

Factores que influyen y la tasa de crecimiento de la secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte .

Cambios importantes en el mercado norteamericano de secuenciación de próxima generación (NGS) en un futuro próximo.

Competidores notables del mercado en todo el mundo.

Alcance futuro y perspectiva del producto para el mercado norteamericano de secuenciación de próxima generación (NGS)

Un mercado emergente con un futuro prometedor.

Los mercados presentan desafíos y amenazas difíciles.

Datos de ventas y perfiles de los principales fabricantes mundiales de Secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte

Actores clave del mercado:

Algunas de las principales empresas que se ocupan de la secuenciación de próxima generación (NGS) son Agilent Technologies, Inc., ThermoFisher Scientific, Inc., QIAGEN, Illumina, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Agilent Technologies, Inc. (BGI Group ), Oxford Nanopore Technologies plc y otros. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor individualmente.

Preguntas clave respondidas

¿Cómo ha afectado COVID-19 al crecimiento y tamaño del mercado global de secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte?

¿Quiénes son los jugadores clave clave y cuáles son sus planes comerciales clave en el mercado global Secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte?

¿Cuáles son las principales preocupaciones del análisis de las cinco fuerzas del mercado global de secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte?

¿Cuáles son las diferentes perspectivas y amenazas que enfrentan los distribuidores en el mercado global de secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte?

¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de los proveedores?

Razones para comprar este informe:

Análisis de segmentación del mercado, incluidos estudios cualitativos y cuantitativos que incorporan el impacto de los aspectos económicos y políticos.

Análisis a nivel regional y nacional que incorpore las fuerzas de oferta y demanda que influyen en el crecimiento del mercado.

Valor de mercado en millones de USD y volumen en millones Datos de cada segmento y subsegmento

Panorama competitivo que incluye la participación de mercado de los jugadores clave junto con nuevos proyectos y estrategias adoptados por los jugadores en los últimos cinco años.

Perfil integral de la empresa que cubre ofertas de productos, información financiera clave, desarrollos recientes, análisis DAFO y estrategias adoptadas por los actores clave del mercado.

Tabla de contenido:

Parte 01: Resumen

Parte 02: Alcance del informe

Parte 03: aplicación de mercado de secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte

Parte 04: Secuenciación de próxima generación (NGS) Tamaño del mercado en América del Norte

Parte 05: Productos de mercado de Secuenciación de próxima generación (NGS) de América del Norte

Parte 06: Análisis de las Cinco Fuerzas

Parte 07: Experiencia del cliente

Parte 08: Paisaje Geográfico

Parte 09: Marco de decisión

Parte 10: impulsores y desafíos

Parte 11: Tendencias del mercado

Parte 12: Entorno del proveedor

Parte 13: Análisis de proveedores

