Los diagnósticos en el punto de atención (POC) son dispositivos médicos que se utilizan para obtener un resultado inmediato en la investigación (diagnóstico y seguimiento) de diversas enfermedades, como cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas y otras. Sin embargo, el diagnóstico molecular implica tomar ADN o ARN, el código genético único que se encuentra en nuestras células, y analizar las secuencias en busca de señales de alerta que puedan señalar la posible aparición de una enfermedad específica.

Para obtener más información sobre este informe, solicite una copia de muestra @ https://www.omrglobal.com/request-sample/point-of-care-molecular-diagnostics-market

Se informa que el mercado de diagnóstico molecular en el punto de atención (POC) crecerá significativamente en el período previsto debido a la creciente prevalencia de enfermedades y la creciente tecnología para mejorar el diagnóstico de enfermedades en el sector de laboratorio en el cuidado de la salud.

The market is segmented by Application (influenza, mononucleosis, respiratory infectious disease, gastrointestinal infectious disease, sexually transmitted disease, and others such as prenatal testing and endocrinology), Technology (PCR, genetic sequencing, hybridization, microarray, and INAAT), End-User (Hospitals, Homecare, and Other End Users), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle-East and Africa, and Latin America).

COVID-19 aumentó significativamente la necesidad global de diagnósticos. Los kits de pruebas de diagnóstico rápido para identificar el virus en muestras clínicas tienen una gran demanda debido al crecimiento exponencial de las infecciones por COVID-19. Por ejemplo, la primera prueba de diagnóstico de COVID-19, Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit para autodiagnóstico en el hogar con resultados rápidos, recibió un permiso de uso de emergencia (EUA) de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) en noviembre de 2020. Es una prueba molecular con el objetivo de un solo uso de identificar el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que produce COVID-19 debido a la amplia comercialización en el mercado de diagnósticos POC COVID-19.

Un informe completo de Point of Care Molecular Diagnostics Market disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/point-of-care-molecular-diagnostics-market

Sin embargo, existen varios límites para la tecnología de diagnóstico molecular. Para detener la propagación de la enfermedad, un diagnóstico preciso es esencial. Esta investigación arrojó más luz sobre la aplicación y las limitaciones de las herramientas de diagnóstico molecular. La introducción de productos es otro factor en el crecimiento del mercado. Por ejemplo, para aumentar la capacidad de diagnóstico molecular de la India para COVID-19 y más allá, el Centro de Plataformas Celulares y Moleculares (C-CAMP) creó InDx 2.0 National Diagnostics Catapult en febrero de 2023. Catapult, C-CAMP InDx 2.0, tiene como objetivo mejorar La preparación de India para pandemias en curso y futuras y ampliar las capacidades de diagnóstico de India para enfermedades infecciosas, incluido, entre otros, COVID-19.

El mercado de diagnóstico molecular POC tiene como objetivo mejorar el proceso de diagnóstico y acelerar el tratamiento del paciente con precisión. Ayudará a reducir la estancia del paciente en los centros de salud y ayudará a los especialistas a tratar a los pacientes más críticos. En las últimas décadas han aumentado las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas como el cáncer. Por ejemplo, según la OMS, la influenza estacional provoca entre 290 000 y 650 000 muertes anuales en todo el mundo. En 2020, la OMS estimó 374 millones de nuevas infecciones con 1 de 4 ITS: clamidia (129 millones), gonorrea (82 millones), sífilis (7,1 millones) y tricomoniasis (156 millones).

El diagnóstico rápido y el tratamiento preciso ayudarán a reducir la prevalencia de tales enfermedades. El mercado está segmentado de la siguiente manera.

Tendencias clave del mercado en la industria global de diagnóstico molecular en el punto de atención

Según el análisis de OMR, By Technology , el subsegmento PCR ocupó la mayor participación de mercado y se prevé que crezca a una CAGR del 9,0 % durante el período de pronóstico (2022-2030). La participación de mercado para los subsegmentos de tecnología para el año 2022 es la siguiente:

Según el análisis de OMR, por región , América del Norte tenía una participación de mercado significativa y se espera que crezca a una CAGR del 8,3 % durante el período de pronóstico (2022-2030).

El informe de investigación tiene un análisis en profundidad de todos los segmentos, como la aplicación y el usuario final, y su participación de mercado en el mercado global de diagnóstico molecular POC para una comprensión y una comprensión más profundas.

El actor clave del mercado en la industria es Abbott Laboratories, Becton, Dickinson and Company, Siemens Healthineers Diagnostics y F. Hoffmann-La Roche Ltd.’S. El informe ha incluido otros 20 perfiles de empresas de la industria en todo el mundo para comprender el panorama competitivo de la industria global de diagnóstico molecular POC.

Últimas noticias en la industria global de diagnóstico molecular POC

En marzo de 2023, Illumina Inc., una tecnología basada en matriz y secuenciación genética, anunció el lanzamiento de Connected Insights, un nuevo software basado en la nube que permite el análisis terciario de datos clínicos de secuenciación de próxima generación (NGS).

En febrero de 2023, Mylab Discovery Solutions, con sede en Pune, lanzó tres nuevos kits rápidos para la detección temprana y rápida de infecciones de transmisión sexual (ITS), como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de la hepatitis C (VHC) y la sífilis. Las pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual son fáciles de usar, capaces de almacenarse a temperatura ambiente. Se pueden implementar en el punto de atención en entornos con recursos limitados.

En agosto de 2022, Roche anunció el lanzamiento del sistema Digital LightCyclerⓇ, el primer sistema digital de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de Roche. Este sistema de próxima generación detecta enfermedades y está diseñado para cuantificar con precisión trazas de objetivos específicos de ADN y ARN que normalmente no son detectables por los métodos de PCR convencionales.

En mayo de 2022, Meridian Bioscience, Inc., un proveedor de soluciones de pruebas de diagnóstico y materias primas para ciencias de la vida, anunció la expansión continua de su línea de productos de amplificación isotérmica con el lanzamiento de dos nuevas mezclas maestras innovadoras, Lyo-Ready™ Direct DNA LAMP Saliva Mix y Lyo-Ready™ Direct RNA/DNA LAMP Saliva Mix.

Debido a los diferentes impulsores del mercado, están sucediendo muchas cosas en el mercado global de diagnóstico molecular en el punto de atención en todos los segmentos. Para obtener una comprensión profunda del mercado, un informe de investigación de mercado personalizado ayudaría mejor. OMR ha realizado diversas investigaciones en el mercado y ha creado un informe profesional. También puede suscribirse a la misma para conocer las mejores tendencias y tecnología del mercado.

Razones para comprarnos –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Más de 100 fuentes de datos pagadas extraídas para la investigación. Nuestros analistas de investigación expertos responden todas sus preguntas antes y después de comprar su informe.

Acerca de la investigación de mercado de Orion

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa está equipada con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación. La empresa también ofrece servicios de Marketing Digital a través de su subsidiaria OMR Digital y Desarrollo de Software y Servicios de Consultoría a través de otra subsidiaria Encanto Technologies .

Contacto con los medios:

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 780-304-0404

Nombre de la empresa: Orion Market Research