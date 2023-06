Se prevé que Indian Smart Lock crezca a una tasa compuesta anual del 11,1 % durante el período de pronóstico. Los servicios tecnológicos y de salud son la principal fuente de crecimiento económico del país debido a la gran población de habla inglesa, que a su vez se convierte en el principal exportador de servicios de TI, servicios de subcontratación y trabajadores de software en todo el mundo. India es considerada como una de las economías de más rápido crecimiento en todo el mundo; por lo tanto, aporta una gran participación en el mercado indio de cerraduras inteligentes.

Además, el aumento de la penetración de Internet en la India ha sido otro factor importante que impulsa el crecimiento del mercado. Según las estadísticas proporcionadas por Internet Society, en 2016, el número total de usuarios de Internet se estimó en 451 millones y se espera que llegue a 604 millones para 2020. El aumento de la digitalización y las políticas gubernamentales como “India digital” están contribuyendo significativamente en la penetración de internet en el país. La campaña Digital India está en pleno apogeo con varias ciudades de la India, como Mumbai y Bangalore, que están significativamente involucradas en el desarrollo de infraestructura junto con el aumento de las instalaciones inteligentes en sus hogares.

Las casas inteligentes son una de las partes principales de las ciudades inteligentes. El hogar inteligente presenta condiciones de vida inteligentes de las personas en la ciudad. Además, los constructores de edificios pueden crear conciencia en la mente de las personas, lo que a su vez impulsa la tecnología y, de paso, el crecimiento del mercado indio de cerraduras inteligentes.

Segmentación del mercado indio Smart Lock

Por protocolo de comunicación

Bluetooth

Wifi

Otros

por aplicación

Residencial

Gobierno

Comercial

Por tipo

candados

Manijas de palanca

cerrojos

Otros

Perfiles de la empresa

Ensayo Abloy AB

Agosto Inicio

Be-Tech Asia LTD.

Odrej

Kwikset

Nutria

panasonic corp.

SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD

golpear

Shenzhen Vians cerradura eléctrica Co., Ltd.

