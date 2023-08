By

Mercado europeo de vitaminas gomosas se proyecta que crezca a una CAGR modesta de 6.9% durante el período de pronóstico. El aspecto principal que impulsa el crecimiento del mercado incluye altos ingresos per cápita, alta conciencia relacionada con la salud y los suplementos vitamínicos, fácil disponibilidad de suplementos vitamínicos debido a la presencia de los principales actores del mercado y regulaciones gubernamentales cohesivas. Por ejemplo, el Departamento de Salud y Atención Social también recomienda ciertos suplementos. Por ejemplo, durante el otoño y el invierno, se recomienda que los adultos y los niños a partir de 5 años tomen un suplemento que contenga 10 microgramos de vitamina D, ya que en estas estaciones hay escasez de luz solar. El departamento también recomienda proporcionar diariamente vitaminas A, C y D a todos los niños de 6 meses a 5 años. Por lo tanto, es probable que esto contribuya al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

El mercado europeo de vitaminas gomosas está segmentado en función de la categoría y el tipo de producto. Según la categoría, el mercado está segmentado en prenatal, niños y adultos. Se prevé que el segmento infantil del mercado de vitaminas gomosas de Europa tenga una participación sustancial en el mercado durante el período de pronóstico. Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en monovitamínicos y multivitamínicos. El segmento de vitamina única del mercado se segmenta aún más en vitamina C, vitamina D, biotina y otros. Se prevé que el segmento multivitamínico del mercado europeo de vitaminas gomosas tenga una participación sustancial en el mercado durante el período de pronóstico.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado europeo de vitaminas gomosas : https://www.omrglobal.com/request-sample/europe-gummy-vitamins-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Un informe completo del mercado de vitaminas gomosas de Europa está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/europe-gummy-vitamins-market

Segmentación del mercado de vitaminas gomosas de Europa

Por categoria

Prenatal

Niños

Adultos

Por tipo de producto

vitamina única

Vitamina C

Vitamina D

biotina

Otros

Multivitamina

Análisis Regional

Europa

Reino Unido

Alemania

Francia

Italia

España

El resto de Europa

Perfiles de la empresa

Amapharm GmbH

corporación amway

Bayer AG

Bioschwartz LLC

Boscogen, Inc.

Church & Dwight Co. Inc.

Nature´s Bounty Inc.

Perrigo Co. SOCIEDAD ANÓNIMA

pfizer inc.

Reckitt Benckiser Group Plc

SmartyPants, Inc. (Corporación de Delaware)

Industrias TopGum Ltd.

Razones para comprar con nosotros –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/europe-gummy-vitamins-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa está equipada con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación. La empresa también ofrece servicios de Marketing Digital a través de su subsidiaria OMR Digital y Desarrollo de Software y Servicios de Consultoría a través de otra subsidiaria Encanto Technologies .

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404