Nuestro documento comercial europeo de vidrio a prueba de balas consiste en un análisis de mercado exhaustivo realizado por un equipo de expertos de la industria, analistas dinámicos, pronosticadores experimentados e investigadores expertos. La información y los datos cubiertos en el informe de Europa Bulletproof Glass permitirán a las empresas obtener un conocimiento completo sobre las condiciones y tendencias generales del mercado. Además, los factores de influencia como los impulsores del mercado, las restricciones del mercado y el análisis de la competencia se estudian mediante el análisis FODA, que es la herramienta más establecida para generar informes de análisis de mercado.

Se espera que el mercado de vidrio a prueba de balas gane crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico de 2020 a 2027. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo a una CAGR más alta del 17,2 % durante el período de pronóstico de 2020 a 2027 y se prevé que alcance los USD 5176,01. Las crecientes preocupaciones sobre la contaminación y el agotamiento de los recursos de combustibles fósiles son factores que impulsan el crecimiento del mercado.

El vidrio a prueba de balas es un producto de seguridad especial que se utiliza en la construcción de una variedad de monumentos importantes y edificios gubernamentales para garantizar la seguridad adecuada para quienes perturben el edificio. El uso de cristales antibalas en vehículos blindados también está aumentando su demanda en el mercado europeo de cristales antibalas.

Algunos elementos de análisis de mercado incluyen la perspectiva de la industria relacionada con los factores críticos de éxito (CSF), la dinámica de la industria que aborda principalmente los impulsores y las limitaciones, la segmentación del mercado y el análisis de la cadena de valor, las oportunidades clave, la perspectiva de la aplicación y la tecnología, los conocimientos regionales o geográficos y el análisis a nivel de país. incluido. , perfiles de empresas clave, panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de la empresa.

Se espera que la creciente demanda de seguridad en edificios gubernamentales y bancos mediante el desarrollo de tecnología de vidrio a prueba de balas impulse el crecimiento del mercado debido al bajo precio. Los esquemas de incentivos gubernamentales crearán aún más nuevas oportunidades para influir en el crecimiento del mercado de vidrio a prueba de balas durante el período de pronóstico de 2027. Por ejemplo, el gobierno alemán ha anunciado que ofrecerá un incentivo de USD 4.430,02 a los consumidores que adquieran coches equipados con cristales antibalas aptos para híbridos enchufables. consumidor.

Grandes cantidades de inversión por parte de los fabricantes europeos de vidrio antibalas para desarrollar nuevas tecnologías en el mercado del vidrio antibalas

El mercado europeo de vidrio a prueba de balas también incluye un análisis de mercado detallado del crecimiento de todos los países en la base instalada de varios tipos de productos para el mercado de vidrio a prueba de balas, el impacto de la tecnología que utiliza la curva de línea de vida, los cambios en el escenario del mercado de vidrio a prueba de balas y el impacto en los proveedores de vidrio a prueba de balas. mercado. Los datos están disponibles para el período histórico de 2010 a 2018.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de vidrio a prueba de balas

El panorama competitivo del mercado de Vidrio a prueba de balas de Europa proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos incluyen descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversiones en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de productos, proyectos de ensayos clínicos, aprobaciones de productos, patentes, amplitud y amplitud de productos, dominio de aplicaciones, curvas de línea de vida de tecnología. Los puntos de datos anteriores proporcionados se refieren únicamente al enfoque de la empresa relacionado con el mercado europeo de vidrio antibalas.

Los principales actores cubiertos en el informe son Saint-Gobain, PPG Industries, Inc., AGC Inc., Schott AG, Taiwan Glass IND. CORP., Nippon Sheet Glass Co., Ltd, Armortex, Total Security Solutions (TSS), Apogee Enterprises, Inc., Binswanger Glass, Protection Structures, Centigon Security Group (subsidiaria de Carat Duchatelet Holdings), Armassglass, Stec Armor Glass (M ) empresas nacionales y extranjeras como SDN BHD. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor individualmente.

Este informe de mercado de vidrio a prueba de balas analiza oportunidades en términos de participación de mercado, nuevos desarrollos y análisis de cartera de productos, impacto de los participantes del mercado local y local, bolsas de ingresos emergentes, cambios en la regulación del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos. Expansión geográfica e innovación tecnológica en el mercado.

Europa Vidrio a prueba de balas Alcance del mercado y tamaño del mercado

El mercado europeo de vidrio antibalas está segmentado según el tipo básico, el nivel de seguridad, el fabricante del vehículo y el usuario final. El crecimiento entre segmentos ayuda a analizar los bolsillos de nicho para el crecimiento y las estrategias para acceder al mercado, y determinar la diferencia entre las aplicaciones principales y los mercados objetivo.

Según el tipo, el mercado está segmentado en acrílico, vidrio laminado tradicional, policarbonato, policarbonato revestido de vidrio, vidrio con aislamiento balístico y otros. La producción de acrílico para la fabricación de vidrios antibalas está aumentando debido a la alta demanda de protección contra ataques en los países desarrollados, ya que brinda un mayor nivel de seguridad sin causar daños significativos a objetos o personas. Este factor es una de las razones del predominio del segmento acrílico.

Según el tipo de nivel de seguridad, el mercado se divide en nivel de seguridad y nivel de seguridad estándar. El aumento de las iniciativas de los gobiernos europeos para reducir los ataques terroristas es uno de los principales factores que impulsan la demanda de gafas antibalas de nivel de seguridad en los países europeos.

Según el fabricante del vehículo, el mercado está segmentado en lujo, SUV, sedán, camión, minivan, convertible, cupé, hatchback y otros. Los artículos de lujo representaron la mayor participación de mercado debido al mayor apoyo gubernamental de los gobiernos europeos para fabricar automóviles de lujo con vidrios a prueba de balas. Por ejemplo, en septiembre, Taxas Armoring Corporation anunció la expansión de la empresa en Honduras, América Central, con la introducción de un automóvil de pasajeros blindado ligero y avanzado. La expansión permitirá a la empresa producir una amplia gama de productos a nivel nacional en sus instalaciones de 40 000 pies cuadrados y brindar un servicio completo a los clientes, desde la producción de piezas hasta la instalación y el reemplazo. .

Según el usuario final, el mercado está segmentado en edificación y construcción, banca y finanzas, automotriz, militar y otros. La edificación y la construcción con vidrio a prueba de balas dominan el mercado y registran la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El segmento de edificación y construcción mantuvo la mayor participación de mercado ya que los países europeos se consideran los primeros en adoptar el vidrio a prueba de balas. Como resultado, las principales empresas de vidrio a prueba de balas han hecho planes para lanzar vidrio a prueba de balas al precio más bajo, especialmente dirigido a países europeos. Debido a este factor, la demanda de vidrios antibalas en los países europeos seguirá aumentando. Análisis a nivel de país del mercado de vidrio a prueba de balas

Analiza el mercado europeo y proporciona información sobre el tamaño del mercado por país, por tipo, nivel de seguridad, fabricante de automóviles y tipo de usuario final, como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado Vidrio a prueba de balas son Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, España, Rusia, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Turquía y el resto de Europa.

El mercado europeo de vidrio antibalas está creciendo debido a las grandes inversiones de los países europeos, principalmente Alemania, y se espera que crezca a una tasa de crecimiento significativa en el pronóstico, ya que es un fabricante de vidrio antibalas de bajo costo que se utiliza en importantes edificios gubernamentales y bancos. Entre 2020 y 2027 a medida que los países europeos aumenten su nivel de seguridad.

índice:

Visión general del mercado europeo de vidrio antibalas

Impacto económico en la industria.

Competencia de mercado por fabricantes

Producción, ingresos (valor) por región

Producción, ingresos (valor), tendencia de precios por tipo

Análisis de mercado por aplicación

análisis de costos

Cadena industrial, estrategia de abastecimiento y compradores intermedios

Análisis de estrategia de marketing, distribuidor/comerciante

Análisis de factores de efecto de mercado

Pronóstico del mercado europeo de vidrio a prueba de balas

