Se estima que el mercado europeo de gestión inteligente del agua crecerá a una CAGR del 12,9% durante el período de pronóstico. En 2018, el mercado europeo de gestión inteligente del agua se valoró en casi 2100 millones de dólares para llegar a casi 4800 millones de dólares en 2025. Europa contribuye significativamente al mercado global de gestión inteligente del agua debido a sus estrictas regulaciones gubernamentales junto con el aumento de las infraestructuras. Europa tiene una red de distribución de agua de alrededor de 2,2 millones de millas. La gran red de distribución de agua en el mercado ha creado un gran desafío para el gobierno relacionado con la gestión de esta red de distribución de agua.

Se prevé que las fuertes inversiones realizadas por la Unión Europea para la mejora de la infraestructura del agua impulsarán el mercado de la gestión inteligente del agua en Europa. Según el informe de la Comisión de la UE, en abril de 2019, la UE invirtió más de $ 150 millones en un mejor sistema de agua potable y aguas residuales en el condado de Timis. Además, en 2019, se asignarán alrededor de $ 82 millones de fondos a las islas de Malta, Gozo y Comino para trabajar en el túnel subterráneo y para la extensión de la red de distribución de agua y aguas residuales. Además, en el Plan de Acción del Mercado Único Digital para los Servicios de Agua de la Comisión de la UE, ha presentado una visión para el futuro del sistema de agua inteligente en toda Europa. Este plan de acción apoyará aún más el crecimiento del mercado europeo de gestión inteligente del agua.

En noviembre de 2017, la comisión de la UE lanzó el proyecto Smart Water for Europe (SW4E) en Europa. Este proyecto incluye la demostración de una red de agua innovadora e inteligente, un suministro de agua sostenible, un control de calidad confiable y una utilización optimizada de la energía. El lanzamiento de este proyecto creará conciencia sobre el tratamiento inteligente del agua, lo que a su vez impulsará la demanda de una gestión inteligente del agua en Europa.

Segmentación del mercado europeo de gestión inteligente del agua

por producto

Hardware

Lectura de medidores automatizada

Infraestructura avanzada de medidores

Otro hardware

software y servicios

por aplicación

Residencial

Comercial

Industrial

Regional Analysis

European

UK

Germany

Italy

Spain

France

Rest of Europe

Company Profiles

Diehl Stiftung& Co. KG

Elster Group

I2O Water, Ltd.

Itron, INC.

Pentair PLC

Schneider Electric SE

Sensus

Siemens AG

SUEZ Group

