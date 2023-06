Se estima que el mercado de equipos hidráulicos de Europa crecerá a una CAGR del 3,8% durante el período de pronóstico. La producción significativa de petróleo y gas está respaldando el crecimiento del mercado. Según Eurostat, en 2018, los principales productores de petróleo de la UE fueron Dinamarca (5,8 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep)), seguida de Italia (4,7 Mtep) y Rumanía (3,4 Mtep cada una). Además, Rusia se encuentra entre los principales productores y exportadores de petróleo crudo. Esto, a su vez, está impulsando la demanda de equipos hidráulicos que se utilizan ampliamente en toda la industria del petróleo y el gas para transmitir energía.

Estos equipos son uno de los elementos más importantes asociados con la industria en alta mar y normalmente se ubican donde los derrames o fugas pueden escapar a entornos marinos. Bosch Rexroth es uno de los proveedores de soluciones de control y accionamiento hidráulico que ofrece una serie completa de aplicaciones, desde plataformas petrolíferas a 100 m sobre el nivel del mar hasta equipos a 5000 m por debajo. En los mercados marinos y de alta mar, la empresa participa activamente en el dragado, la construcción naval, la investigación hidrodinámica y los equipos para astilleros. Ofrece una solución adecuada en tecnología de accionamiento y control, ya sea hidráulica, productos de accionamiento y soluciones.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado europeo de equipos hidráulicos: https://www.omrglobal.com/request-sample/europe-hydraulic-equipment-market

Alcance del mercado europeo de equipos hidráulicos

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para 202-2030

Año base- 2023

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto: por tipo, producto e industria del usuario final

Países cubiertos: Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia y resto de Europa

Panorama competitivo: Bosch Rexroth AG, Danfoss A/S, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. y Bucher Hydraulics GmbH

Un informe completo del mercado de equipos hidráulicos de Europa está disponible en: https://www.omrglobal.com/industry-reports/europe-hydraulic-equipment-market

Segmentación del mercado de equipos hidráulicos de Europa

Por tipo

Hidráulica móvil

Hidráulica Industrial

por producto

Motores y Bombas

Válvulas

Cilindros

Otros

Por industria de usuario final

Construcción y Minería

Agricultura

Petróleo y gas

Automotor

Aeroespacial y Defensa

Otros

Mercado de equipos hidráulicos de Europa: segmento por país

Reino Unido

Alemania

Francia

España

Italia

El resto de Europa

Perfiles de la empresa

Bosch Rexroth AG

Bucher Hydraulics GmbH

Daikin Industries, Ltd.

Danfoss A/S

HYDAC Verwaltung GmbH

Linde Hydraulics GmbH & Co. KG

Parker-Hannifin Corp.

Poclain Hydraulics SA

Rheintacho Messtechnik GmbH

Weber-Hydraulik GmbH

Reasons to buy from us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/europe-hydraulic-equipment-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3089789/galacto-oligosaccharides-market-to-witness-astonishing

https://www.openpr.com/news/3089810/medical-nonwoven-disposables- market-outlook-2029-presents

https://www.openpr.com/news/3089834/network-function-virtualization-nfv-market-analysis-size

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404