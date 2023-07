Se prevé que el mercado europeo de entretenimiento en línea tenga una CAGR del 12,5 % durante el período de pronóstico. Europa ha tenido una participación considerable en el mercado del entretenimiento en línea y se espera que continúe esta tendencia durante el período de pronóstico, debido al aumento en la popularidad de los juegos en línea y los servicios OTT. Además, el cambio transformador de los juegos tradicionales a los online ha tenido un impacto positivo en el mercado. Las apuestas en línea han ganado una tracción significativa en la región europea, lo que respaldó aún más el crecimiento del mercado. El aumento en la penetración de los teléfonos inteligentes integrados con funciones de comunicación avanzadas ha revolucionado el mercado de servicios OTT que, a su vez, se prevé que impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

El mercado europeo de entretenimiento en línea está segmentado según el dispositivo y la plataforma. Según el dispositivo, el mercado del entretenimiento en línea está segmentado en computadoras portátiles/de escritorio/tabletas, televisores/monitores/proyectores inteligentes y teléfonos inteligentes, realidad virtual y otros. El segmento de la plataforma incluye transmisión de audio, transmisión de video, juegos y radio por Internet. Los servicios de transmisión han ganado una tracción significativa en la región europea, debido a beneficios como ver videos en vivo o bajo demanda, sistema de inicio de sesión unificado, contenido original y único y acceso móvil. Por ejemplo, según Global Music Report 2019, el streaming de pago en Europa aumentó un 29,2 %, mientras que los ingresos físicos cayeron un 19,4 % y las descargas un 24,3 %.

Por países, el mercado está segmentado en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y el resto de Europa. Se espera que Francia sea el país de más rápido crecimiento en Europa. El auge de los servicios de transmisión de audio en el país está contribuyendo sustancialmente al crecimiento del mercado europeo de entretenimiento en línea. Se espera que Alemania lidere la participación de mercado general en Europa debido a una industria de juegos en aumento y una gran participación en los servicios de transmisión de video en toda la región.

Segmentación del mercado europeo de entretenimiento en línea

por dispositivo

Computadoras portátiles/de escritorio/tabletas

Smart TV/Monitores/Proyectores

teléfonos inteligentes

Realidad virtual

Otros

Por plataforma

Transmisión auditiva

Vídeo transmitido en vivo

Juego de azar

Radio Internet

Análisis Regional

Alemania

Reino Unido

Francia

España

Italia

El resto de Europa

Perfiles de la empresa

com, Inc.

Apple Inc.

Corporación Británica de Radiodifusión (BBC)

Grupo BT plc

Channel Four Television Corp.

Dailymotion SA

Home Box Office, Inc.

PLC ITV

MPP Soluciones Globales, Ltd.

netflix, inc.

empresa nintendo, ltd.

Radionomía (AudioValley SA)

Rakuten, Inc.

cielo grupo limitado

Spotify AB

Tencent Holdings, Ltd.

La compañía Walt Disney

Televisión por suscripción de Universal Pictures, Ltd.

Viaplay (Grupo de entretenimiento nórdico Suecia AB)

A.

