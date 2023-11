El mercado europeo de control de infecciones dentales crecerá a una excelente tasa compuesta anual del 9,0% para 2030

Un informe de investigación reciente publicado por Data Bridge Market Research titulado “Mercado europeo de control de infecciones dentales” (incluidos Estados Unidos, Europa, China, Japón, India, Sudeste Asiático, etc.), que destaca las oportunidades, el análisis de riesgos y los aprovechamientos estratégicos y Decisiones tácticas : estamos brindando apoyo. El informe Europeo sobre el Control de las Infecciones Dentales es una solución definitiva para una buena toma de decisiones y una buena gestión de bienes y servicios.

Este informe de investigación de mercado proporciona a los clientes información y datos de mercado de alto nivel que coinciden exactamente con su nicho y requisitos comerciales. Este informe de investigación de mercado europeo de control de infecciones dentales proporciona un análisis completo de la estructura del mercado junto con estimaciones de los distintos segmentos y subsegmentos del mercado. El informe del mercado europeo de control de infecciones dentales también analiza el estado del mercado, la cuota de mercado, las tendencias actuales, la tasa de crecimiento, las tendencias futuras, los impulsores del mercado, las oportunidades y los desafíos, los riesgos y las barreras de entrada, los canales de venta y los distribuidores.

Se espera que el mercado europeo de control de infecciones dentales crezca en el período previsto 2023-2030. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo a una tasa compuesta anual del 9,0% y se espera que alcance los 1.757,08 dólares durante el período previsto 2023-2030. 1 millón de dólares para 2030.

Los actores clave que operan en el mercado europeo de control de infecciones dentales incluyen 3M, Dentsply Sirona., Henry Schein, Inc., Envista, Cardinal Health., Mercator Medical SA, Schülke & Mayr Gmb, Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. ., Young Innovations, Inc., Owens & Minor, Inc., Keystone Industries, COLTENE Group, Septodont Holding, Ecolab, SciCan Ltd., MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG, Medicom., Bullard, VOCO GmbH, Carl Martin GmbH, A-dec Inc., Dentisan, First Medica, MAXAIR Systems., Bio Hygiene Pty. Limitado. etc.

desarrollos recientes

En octubre de 2022, Henry Schein, Inc. anunció que SmileCon 2022 exhibirá una amplia gama de productos, servicios y soluciones para aumentar la eficiencia de la atención. La empresa se centra en ayudar a los profesionales a aprovechar las sinergias con la cadena de suministro, la venta de equipos, los servicios y otras soluciones de valor añadido. Esta demostración ayudará a la empresa a expandir su negocio en diferentes partes del mundo, lo que definitivamente aumentará los ingresos de la empresa.

En julio de 2022, 3M anunció su intención de escindir su negocio de atención médica, dejando a dos empresas públicas de talla mundial bien posicionadas para seguir sus respectivos planes de crecimiento. El nuevo 3M seguirá siendo un innovador líder mundial en ciencia de materiales que presta servicios a clientes en una variedad de mercados finales industriales y de consumo, y Healthcare será una compañía de atención médica diversificada líder a nivel mundial con un enfoque en el cuidado de heridas, TI para el cuidado de la salud, cuidado bucal y filtración biofarmacéutica. Ser una empresa de tecnología. Esto ayudó a la empresa a establecerse a nivel mundial.

La infección dental ocurre básicamente cuando las bacterias invaden la pulpa, se desarrollan en el diente o en las estructuras de soporte del diente y se propagan a los tejidos circundantes. El control de las infecciones dentales consiste básicamente en medidas preventivas a considerar durante el tratamiento de los pacientes odontológicos. El control de infecciones se utiliza en los consultorios dentales como medida preventiva para prevenir la transmisión de bacterias y enfermedades de paciente a paciente. Por lo general, antes del tratamiento dental, las lámparas dentales, las manijas de los cajones, los sillones dentales y las encimeras se descontaminan por completo para evitar la propagación de infecciones.

El control de infecciones dentales también se considera una medida preventiva durante el tratamiento de pacientes odontológicos. El control de infecciones se utiliza en los consultorios dentales como medida preventiva y para prevenir la propagación de enfermedades. Por lo general, antes del tratamiento, se limpian y descontaminan todas las superficies, incluido el sillón dental, la lámpara dental, las manijas de los cajones y las encimeras, para evitar la propagación de infecciones. Suministros para el cuidado de las manos, cuidados/accesorios de protección personal, soluciones para la limpieza de canales dentales, soluciones para la limpieza de instrumentos y accesorios de esterilización son algunos del consumo debido a infecciones dentales.

Tabla de contenido:

Sección 01: Resumen

Sección 02: Alcance del informe

Sección 03: Metodología de la Investigación

Sección 04: Introducción

Sección 05: Entorno de Mercado

Sección 06: Tamaño del mercado

Sección 07: Análisis de las cinco fuerzas

Sección 08: Segmentación del mercado por producto

Sección 09: Segmentación del mercado por aplicación

Sección 10: Experiencia del cliente

Sección 11: Segmentación del mercado por usuario final

Sección 12: Paisaje Local

Sección 13: Marco de decisión

Sección 14: Impulsores y desafíos

Sección 15: Tendencias del mercado

Sección 16: Entorno Competitivo

Sección 17: Perfil de la empresa

Sección 18: Apéndice

¿Por qué está considerando este informe?

Este informe proporciona una evaluación exhaustiva del mercado europeo del control de infecciones dentales. El informe incluye análisis cualitativo en profundidad, datos verificables de fuentes reales y previsiones del tamaño del mercado. Los pronósticos se calculan utilizando metodologías de investigación probadas.

Este informe fue preparado a través de una extensa investigación primaria y secundaria. La investigación primaria se realiza a través de entrevistas, encuestas y observaciones de celebridades de la industria.

El informe también incluye escenarios regulatorios para la industria para ayudarlo a tomar decisiones informadas. El informe analiza los principales organismos reguladores y las reglas y regulaciones clave impuestas a este sector en diferentes regiones.

El informe también incluye análisis competitivo utilizando Positioning Quadrants, la herramienta de posicionamiento competitivo del analista.

Los objetivos de investigación del informe de investigación de mercado de Control de infecciones dentales en Europa son:

Se estudian en profundidad el estado actual, las previsiones futuras, las oportunidades de crecimiento, los actores clave del mercado y de la industria. Muestra la evolución actual de las principales economías del mundo. Perfilar estratégicamente a los actores del mercado y revisar exhaustivamente sus planes de crecimiento y desarrollo. Definir, describir y pronosticar el mercado europeo de control de infecciones dentales por tipo de producto, aplicación, usuario final y regiones clave.

