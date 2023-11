El mercado europeo de condensadores síncronos está preparado para un crecimiento potencial en todo el mundo: excelentes tendencias tecnológicas con análisis empresarial

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado europeo de condensadores síncronos alcance un valor de 1.044.842,42 mil dólares estadounidenses para 2030, con una tasa compuesta anual del 3,9% durante el período previsto. El informe del mercado europeo de condensadores síncronos también cubre de forma exhaustiva el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos.

Un condensador o compensador síncrono es un motor que funciona sin carga fija. Puede generar o consumir voltamperios reactivos (VAr) variando la excitación de su devanado de campo. Se puede disponer para que tome una corriente máxima con sobreexcitación de su devanado de campo. La creciente demanda de condensadores se debe a la introducción de dispositivos de compensación de estado sólido, como el compensador estático VAR (SVC) que proporciona potencia reactiva. La creciente demanda de fuentes de energía limpias y la creciente necesidad de sistemas integrados en las centrales eléctricas son los principales factores que impulsan el mercado. Sin embargo, los altos precios asociados con los servicios de instalación y mantenimiento están frenando el crecimiento del mercado. Se estima que el aumento del desmantelamiento de fuentes de generación de energía convencionales obsoletas y las crecientes iniciativas gubernamentales para reducir la contaminación del aire brindarán oportunidades de crecimiento del mercado. Sin embargo, la participación de procesos de instalación sofisticados y que requieren mucho tiempo crea un entorno desafiante para el crecimiento del mercado.

El objetivo principal del Informe de la industria europea de condensadores síncronos es proporcionar una comprensión integral de los objetivos principales dentro del mercado europeo de condensadores síncronos. Este informe profundiza en los aspectos cruciales que pueden mejorar considerablemente sus ventas, incluidos conocimientos sobre la competencia, tendencias del mercado, nuevos productos potenciales e información valiosa.

Las áreas clave cubiertas en el informe son:

Factores determinantes que influyen en el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado europeo de condensadores síncronos.

Analizar los cambios significativos que se esperan en el mercado europeo de condensadores síncronos en un futuro próximo.

Identificar competidores destacados que operen en este mercado.

Explorar el alcance futuro y las perspectivas del producto del mercado europeo de condensadores síncronos.

Identificar mercados emergentes que tengan potencial para el crecimiento futuro.

Abordar los desafiantes obstáculos y amenazas presentes en el mercado.

Presentar datos de ventas y perfiles de los principales fabricantes europeos de condensadores síncronos en todo el mundo.

Los actores clave que operan en el mercado europeo de condensadores síncronos incluyen:

General Electric, ABB, Siemens, Eaton, WEG, Ansaldo Energia, Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd. (una filial de Shanghai Electric), Ingeteam, Hitachi Energy Ltd, Voith GmbH & Co. KGaA, Mitsubishi Electric Power Products, Inc., Baker Hughes Company, Power Systems & Controls, Inc., IDEAL ELECTRIC POWER CO., Doosan Škoda Power y ANDRITZ, entre otros.

Segmentaciones del mercado europeo de condensadores síncronos:

Tecnología de refrigeración

Condensador síncrono enfriado por hidrógeno

Condensador síncrono enfriado por aire

Condensador síncrono refrigerado por agua

Método de inicio

Convertidor de frecuencia estático

Motor de pony

Otros

Clasificación de potencia reactiva

Por encima de 200 MVAR

101-200 MVA

61-100 MVA

31-60 Mvar

0-30 Mvar

Usuario final

Servicios Eléctricos

Sectores industriales

Tipo

Nuevo condensador síncrono

Condensador síncrono reacondicionado

No. de polacos

4 a 8

Menos de 4

Más de 8

Diseño

Diseño de poste saliente

Diseño de rotor cilíndrico

Tipo de sistema de excitación

Excitación estática

Sistema de excitación sin escobillas

Le conviene tener en cuenta este informe porque:

Se utilizaron métodos de investigación sólidos y extensos para construir este estudio. La minuciosidad y precisión de los informes de mercado elaborados por Data Bridge Market Research les han valido una gran reputación.

Este informe describe una imagen completa del escenario competitivo del mercado europeo de condensadores síncronos.

La amplia gama de investigaciones sobre cómo estas innovaciones pueden afectar la expansión del mercado en el futuro.

Los hallazgos del informe se presentan en un formato accesible, acompañados de elementos visuales (como histogramas, gráficos de barras, gráficos circulares, etc.) que hacen que los datos sean fácilmente digeribles.

Se analizan en profundidad el potencial, las amenazas y las dificultades del mercado europeo de condensadores síncronos, así como los factores que lo impulsan y lo restringen.

Proporciona una evaluación exhaustiva del comportamiento previsto del mercado futuro y de las condiciones cambiantes del mercado.

Este estudio proporciona una serie de enfoques comerciales estratégicos para ayudarlo a tomar decisiones comerciales informadas.

Acerca de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd es una firma multinacional de consultoría con oficinas en India y Canadá. Como una empresa de asesoramiento y análisis de mercado innovadora y neotérica con un nivel de durabilidad inigualable y enfoques avanzados. Estamos comprometidos a descubrir las mejores perspectivas de consumo y fomentar conocimientos útiles para que su empresa tenga éxito en el mercado.

Data Bridge Market Research es el resultado de pura sabiduría y práctica que se concibió e incorporó en Pune en el año 2015. La empresa nació del departamento de atención médica con muchos menos empleados con la intención de cubrir todo el mercado y al mismo tiempo brindar el mejor análisis de clase. . Posteriormente, la empresa amplió sus departamentos y amplía su alcance al abrir una nueva oficina en la ubicación de Gurugram en el año 2018, donde un equipo de personal altamente calificado se une para el crecimiento de la empresa. “Incluso en los tiempos difíciles de COVID-19, donde el virus ralentizó todo en todo el mundo, el dedicado equipo de investigación de mercado de Data Bridge trabajó las veinticuatro horas del día para brindar calidad y soporte a nuestra base de clientes, lo que también habla de la excelencia en nuestro manga.”

Data Bridge Market Research cuenta con más de 500 analistas que trabajan en diferentes industrias. Hemos atendido a más del 40% de las empresas Fortune 500 a nivel mundial y tenemos una red de más de 5000 clientes en todo el mundo.

