definición de mercado

El compost es un producto producido a través de la degradación aeróbica y biológica controlada de materiales biodegradables. El compost es el resultado de un montón de compost. Las personas a menudo optan por hacer abono utilizando desechos de mascotas, recortes de plantas, restos de comida viable y malezas. El compost es económico, respetuoso con el medio ambiente y una buena fuente de nutrientes para hortalizas y plantas frutales.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado europeo de compost alcance los 52,14 millones de dólares para 2029, con un crecimiento compuesto anual del 4,4 % durante el período de pronóstico. La “agricultura” ocupa el segmento de aplicación más destacado del mercado debido a la creciente demanda de compost para la agricultura ecológica. Los informes de mercado seleccionados por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluyen análisis de expertos en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de producción y consumo y escenarios de cadenas climáticas.

Análisis de mercado y tamaño

El compostaje es un proceso natural que recicla la materia orgánica, como las hojas y los desechos de alimentos, en valiosos fertilizantes que pueden fertilizar el suelo y las plantas. Cualquier cosa que crezca naturalmente eventualmente se descompondrá. El compostaje acelera el proceso al proporcionar un entorno ideal para que las bacterias, los hongos y otros organismos en descomposición, como gusanos, chinches y nematodos, hagan su trabajo. El material descompuesto resultante que parece tierra de jardín fértil es el producto final llamado compost. Los agricultores también lo llaman cariñosamente “oro negro”. Rico en nutrientes, se puede utilizar en jardinería, horticultura, agricultura, etc.

Se espera que la creciente conciencia sobre el cuidado de la salud del suelo y la creciente demanda de jardinería doméstica aumenten la demanda de compost en el mercado. Una limitación importante que probablemente afectará al mercado europeo del compost es la disponibilidad de sustitutos.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de compresores en Europa

El panorama competitivo del mercado de Europa Compost proporciona detalles por competidor. Descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, entrada en Europa, sitios e instalaciones de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de productos, amplitud y amplitud de productos, aplicaciones Detalles incluido. dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados se refieren únicamente al enfoque de la empresa relacionado con el mercado europeo de compost.

Algunos de los principales actores del mercado que participan en el mercado europeo de compostaje son COMPO, Compost Direct, Samagro NV, AVFALL SVERIGE, Suståne Natural Fertilizer, Inc., Fertagon, Biodinamika, UAB, Carbon Gold Ltd, Group Solum, Komeco BV, AGRO POWER This es DUNGEMITTEL. GMBH, Erdenwerk Gregor Ziegler GmbH, Compost Biogas Association, CZ Biom, RESEAU Compostplus y otros.

COVID-19 ha tenido un impacto mínimo en el mercado europeo de compost.

COVID-19 ha impactado varias industrias de fabricación y prestación de servicios en 2020-2021 . Ha llevado a cierres de lugares de trabajo, interrupciones en la cadena de suministro y restricciones de transporte. El desequilibrio entre oferta y demanda y su efecto en los precios se considera de corta duración y se espera que se recupere una vez superada esta pandemia. El brote mundial de COVID-19 ha aumentado drásticamente la demanda de compost para la jardinería doméstica a medida que las personas encuentran formas de pasar tiempo en el interior. Las empresas de compostaje también han lanzado productos de compostaje nuevos y avanzados. Entonces, la industria del compostaje sobrevivió, incluso cuando otras industrias sufrieron mucho por la crisis de COVID-19.

desarrollo reciente

En diciembre de 2021, LaSalle Agri trabajó con el Centro de Investigación de Comunicación y Tecnología de la Información (ITCRC) de Lambton College para implementar una aplicación multiplataforma que permite a varias partes, como compradores, vendedores y transportistas, colaborar en el proceso de ventas. Esta colaboración ayudará a rastrear el movimiento geográfico de los servicios de camiones de la empresa.

Cobertura del mercado europeo de compost

El mercado europeo de compost está segmentado según el tipo de producto y la aplicación. El crecimiento entre estos segmentos ayuda a analizar los segmentos de crecimiento débil de la industria y brinda a los usuarios valiosas descripciones generales del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

tipo de producto

recorte de jardín

Desechos alimentarios

hoja

Fertilizante

abono de hongos

vermicompostaje

Según el tipo de producto, el mercado europeo de compostaje está segmentado en recortes de jardín, desperdicios de alimentos, hojas, estiércol, compostaje de hongos y vermicompostaje.

solicitud

Agricultura

jardinería casera

paisaje

horticultura

Sobre la base de otras

aplicaciones, el mercado europeo de compost está segmentado en agricultura, horticultura doméstica, paisajismo, horticultura y otros. Análisis/percepciones regionales del mercado europeo de compostaje Analiza el mercado europeo de compost y proporciona información sobre el tamaño del mercado y las tendencias por país, tipo de producto y aplicación, como se mencionó anteriormente. Algunos de los países cubiertos en el informe de mercado de Europe Compost son Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Luxemburgo y otros países europeos. Se espera que Alemania domine el mercado europeo de compost debido a una mayor conciencia de los efectos adversos de los fertilizantes y pesticidas químicos. A Alemania le sigue Bélgica y se espera que experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de compost para la jardinería doméstica en la región. Bélgica es seguida por Suiza, que se espera que crezca significativamente debido a la alta demanda de productos orgánicos.

Metodología de investigación: mercado europeo de compost

La recopilación de datos y el análisis del año base se realizan utilizando el módulo de recopilación de datos con un tamaño de muestra grande. Los datos de mercado se analizan y estiman utilizando estadísticas de mercado y modelos consistentes. Además, el análisis de cuota de mercado y el análisis de tendencias clave son factores clave de éxito para el informe de mercado. Para obtener más información, puede solicitar una llamada de nuestro analista o desplegar la consulta.

La metodología de investigación principal utilizada por el equipo de investigación de DBMR es la triangulación de datos, que incluye la extracción de datos, el análisis del impacto en el mercado de las variables de datos y la verificación primaria (experto en la industria). Además de esto, el modelo de datos incluye cuadrícula de posicionamiento de proveedores, análisis de línea de tiempo del mercado, descripción general y guía del mercado, análisis de expertos, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción, escenario de cadena climática, cuadrícula de posicionamiento de la empresa, análisis de participación de mercado de la empresa, normas incluidas. Medición, Europa vs. Región y Análisis de Participación de Proveedores. Para obtener más información sobre nuestra metodología de investigación, comuníquese con un experto de la industria dejando una consulta.

