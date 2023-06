Mercado mundial de vidrio antibalasse estima que crecerá a una CAGR de 10.1% durante el período de pronóstico. Se prevé que la creciente tasa de ataques terroristas y el rápido aumento de la aplicación de vidrio a prueba de balas en el sector automotriz para la fabricación de parabrisas, ventanas laterales y lunetas traseras, para brindar transparencia y protección contra ataques externos, impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en octubre de 2020, un hombre disparó una docena de tiros en dirección a la oficina del alguacil del condado de Wake. Durante los disturbios, 178 edificios resultaron dañados, luego de que los equipos instalaran vidrios a prueba de balas alrededor del Centro de Seguridad Pública del Condado de Wake y el Palacio de Justicia del Condado de Wake como parte de un proyecto de reparación de $ 4 millones destinado a fortalecer los edificios gubernamentales en el centro de Raleigh. El condado de Wake otorgó a HITT Contracting, Inc. dos contratos por un total de $4 millones-

Un proyecto de reparación de $1.3 millones en el Centro de Seguridad Pública incluyó la instalación de ventanas de vidrio de grado balístico, revestimiento anti-graffiti en las paredes, reparaciones en el arco frontal, lavado a presión y limpieza.

Un proyecto de $2.7 millones en el Palacio de Justicia del Condado de Wake incluyó vidrios a prueba de balas en las entradas al nivel de la calle, mejoras en la fachada y una renovación de $500,000 de la plaza frontal que da a la calle Fayetteville.

Además, las industrias de aviación y marítima, que operan en condiciones de alta presión, necesitan vidrio a prueba de balas que pueda ser resistente a los golpes y soportar alta presión. Por ejemplo, en marzo de 2023, Iten Defense, una empresa de cartera de Edgewater Capital Partners, completó la adquisición de Transparent Armor Solutions. La adquisición de TAS ayuda a expandir la oferta de soluciones de Iten Defense para incluir armaduras transparentes, complementando sus soluciones de armaduras compuestas actuales para embarcaciones marítimas, aeronaves de ala fija y giratoria y vehículos tácticos. La amplia experiencia técnica y el conocimiento especializado en armaduras balísticas de Iten Defense permiten a los clientes cumplir con los estrictos requisitos de rendimiento para aplicaciones de misión crítica. Además, en octubre de 2021, Sicurtec presentó un vidrio de alta seguridad con policarbonato hasta un 50 % más delgado y liviano que el “vidrio antibalas” convencional. Para hacer frente a las crecientes necesidades, Sicurtec ha invertido más de 1,4 millones en una tecnología de producción completamente nueva para el pegado de policarbonato y vidrio flotado (vidrio sodocálcico). Sicurtec Slim es un vidrio de seguridad muy fino y extremadamente ligero para proteger a las personas y los objetos de valor en el interior de los edificios. El vidrio tenía como objetivo proteger objetos de valor, como en joyerías, museos y casas particulares. Sicurtec Slim es un vidrio de seguridad muy fino y extremadamente ligero para proteger a las personas y los objetos de valor en el interior de los edificios. El vidrio tenía como objetivo proteger objetos de valor, como en joyerías, museos y casas particulares. Sicurtec Slim es un vidrio de seguridad muy fino y extremadamente ligero para proteger a las personas y los objetos de valor en el interior de los edificios. El vidrio tenía como objetivo proteger objetos de valor, como en joyerías, museos y casas particulares.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo

por aplicación

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo Panorama competitivo: incluye Apogee Enterprises, Inc., Nippon Sheet Glass Co., Ltd., Binswanger Enterprises, LLC, Centigon France SAS, PPG Industries, Inc. y otros.



Segmento de informe de mercado de vidrio a prueba de balas

Por tipo

Acrílico

Vidrio laminado tradicional

policarbonato

Policarbonato revestido de vidrio

Vidrio aislante balístico

Otros

por aplicación

Bancos

Postal

telecomunicaciones

Seguro

Defensa y Militar

Otros (Automoción, Construcción)

Bulletproof Glass Market Report Segment by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Alstom Hydrogène Sas

AGC Glass Europe

Armass glass

Armortex

Binswanger Enterprises, LLC

Centigon France SAS

PPG Industries, Inc

Protective Structures, Ltd.

Saint-Gobain Hanglass Sekurit (Shanghai) Co., Ltd.

Schott Ag

Schott Australia Pty. Ltd.

Silatec GmbH

SmartGlass International

Stec Armour Glass (M) SDN BHD

Total Security Solutions

Vetrotech Saint-Gobain International AG.

