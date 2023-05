El aumento del comercio mundial y el aumento de la industrialización han creado enormes oportunidades para las empresas de logística y transporte. En el escenario actual, el transporte ferroviario de mercancías representa casi el 80% de los ingresos ferroviarios totales. Los servicios de transporte ferroviario generalmente se brindan para el transporte de bienes, incluidos carbón, productos químicos y piedra triturada, contenedores de bienes de consumo y automóviles. Se espera que la industria sea altamente intensiva en capital, ya que el ingreso anual promedio por trabajador para un ferrocarril Clase I típico se estima en más de $200,000. Muchas industrias y empresas están adoptando el transporte ferroviario debido a sus ventajas eficientes y económicas. Además, el transporte ferroviario puede ser mucho más rápido que el transporte por carretera en algunos casos.

Se espera que el mercado del transporte ferroviario experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de entrega de bienes urgentes pero económicos en la industria. Además, el aumento continuo en el transporte de mercancías a granel, transporte de carbón, automóviles y otros transportes de mercancías pesadas está impulsando significativamente el mercado del transporte ferroviario. Además, debido a la adopción de diferentes tendencias en la industria del transporte y el crecimiento de la industria logística en los países en desarrollo, se espera que el mercado del transporte ferroviario tenga nuevas oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico.

Dinámica del mercado del transporte ferroviario:

Motor del mercado del transporte ferroviario

El crecimiento de las relaciones comerciales entre países está impulsando el mercado del transporte ferroviario. Además, el uso del transporte ferroviario está aumentando en todo el mundo debido a los altos costos asociados con el transporte terrestre, aéreo y marítimo. Otros factores responsables del crecimiento del mercado del transporte ferroviario incluyen el crecimiento de la minería, la automoción, la construcción y otras industrias.

Oportunidades de mercado del transporte ferroviario

Al aplicar tecnología moderna al transporte ferroviario, el transporte ferroviario se está volviendo no solo más seguro, sino también un medio de transporte más económico dependiendo de la naturaleza de la carga. Además, se espera que los avances tecnológicos relacionados con el almacenamiento, la energía y el tiempo de transporte registren nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado del transporte ferroviario durante el período de pronóstico.

Tendencias en el mercado del transporte ferroviario:

Las tendencias relacionadas con la industria logística afectan directamente al mercado del transporte ferroviario. La creciente adopción del arrendamiento de vehículos ferroviarios se está convirtiendo en una de las tendencias globales significativas que se espera que impacten positivamente en el crecimiento del mercado del transporte ferroviario.

Restricciones en el mercado del transporte ferroviario:

El transporte ferroviario no se utiliza para el transporte de carga entre dos continentes diferentes porque el transporte ferroviario no puede transportar carga donde la tierra no es un modo de transporte. Además, en algunos casos, el flete aéreo es la forma más rápida de transportar mercancías. Además, algunas empresas e industrias de bienes de consumo están menos involucradas en el transporte de mercancías por ferrocarril, ya que el transporte de pequeñas cantidades de mercancías a veces no es económico.

Transporte ferroviario: segmentación

El mercado del transporte ferroviario se puede segmentar como:

Transporte ferroviario Segmentación del mercado por tipo de elemento de transporte:

Bienes

automóvil

contenedor de bienes de consumo

pasajero

etc.

Los productos básicos incluyen productos químicos, carbón y piedra triturada.

Segmentación del mercado Transporte ferroviario basado en la industria de uso final:

minería

erección

Agricultura

erección

etc.

Mercado de transporte ferroviario : jugadores clave

Algunos de los principales actores en el mercado del tránsito ferroviario son Union Pacific, BNSF Railway, Norfolk Southern, Amtrak, ATS, INC., Hallcon, CSX Corporation, RJ Corman Railroad Group, Patriot Rail Company LLC. y Transporte Profesional, Inc. Se espera que los jugadores tengan un impacto positivo en el crecimiento del mercado del transporte ferroviario durante el período de pronóstico.

El control de los costes de mantenimiento y la operación eficiente son factores clave de los que depende la rentabilidad de las empresas individuales. Las empresas con grandes negocios y redes tienen la ventaja de poseer kilómetros de vías férreas que unen las principales ciudades. Las pequeñas empresas compiten transportando una variedad de bienes y proporcionando rutas regionales.

Mercado del transporte ferroviario : panorama regional

Se espera que el mercado europeo del transporte ferroviario experimente un crecimiento significativo debido a la presencia de muchos proveedores y empresas de logística que ofrecen transporte ferroviario de diferentes canales de mercancías en la región. Se espera que el mercado de transporte ferroviario de América del Norte experimente un crecimiento debido a la disponibilidad de tecnologías avanzadas relacionadas con el transporte ferroviario. Según la Asociación Estadounidense de Ferrocarriles (AAR), los ferrocarriles representan el 40 por ciento del total de toneladas de carga por milla en los Estados Unidos, más que cualquier otro modo de transporte, pero generan menos del 10 por ciento de todos los ingresos por carga interurbana. Se espera que el mercado de tránsito ferroviario de Asia Pacífico experimente un crecimiento modesto durante el período de pronóstico debido a la industria logística emergente.

El informe sobre el mercado del transporte ferroviario es una compilación de información de primera mano de analistas de la industria, evaluaciones cualitativas y cuantitativas y aportes de expertos de la industria y participantes de la industria en toda la cadena de valor. El informe proporciona el atractivo del mercado por segmento junto con un análisis en profundidad de las principales tendencias del mercado, indicadores macroeconómicos y factores rectores. El informe también mapea el impacto cualitativo de diferentes factores de mercado en segmentos de mercado y regiones.

