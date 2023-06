Se estima que el mercado del té negro de China crecerá a una CAGR de alrededor del 6% durante el período de pronóstico. China es el mayor productor y consumidor de té en todo el mundo. Debido a esto, la región tiene la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. China es el mayor productor de té a nivel mundial. Según el Comité Internacional del Té, en 2018 se produjeron alrededor de 2,6 millones de toneladas de té en el país, en comparación con 2,4 millones de toneladas en 2017. Según el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, alrededor de 115 millones de personas están empleadas en la industria del té en el país. de los cuales alrededor de 80 millones son cultivadores de té.

En 2018, la superficie de plantación de té en el país fue de 2,9 millones de hectáreas, lo que representa el 60 % de la superficie mundial de plantación. El té se produce principalmente en las provincias hacia la región sur y este del país ya que el clima es húmedo y varía de tropical a subtropical. Una gran parte del té se consume en el país. Debido a esto, solo alrededor del 10-20% de la producción de té se exporta cada año, lo que genera un valor de exportación de $ 1,6 mil millones.

La industria del té en China es un mercado fragmentado ya que el país tiene alrededor de 70.000 empresas de té. Sin embargo, no existe una marca china de renombre internacional en el mercado del té, lo cual es una gran preocupación para el gobierno chino. Es debido a que la falta de poder de marca reduce el margen y la rentabilidad en el mercado internacional.

Segmentación del mercado de té negro de China

Por formato

Listo para beber

Polvo de té suelto

Bolsas de té

Por naturaleza

Orgánico

Convencional

Perfiles de la empresa

PLC de alimentos británicos asociados

Bettys & Taylors Group Ltd.

Grupo COFCO

Tata Global Bebidas

McLeod Russel India, Ltd.

Nestlé SA

SA de la India orgánica. Limitado.

Twining and Co., Ltd.

Starbucks Corp.

Grupo Unilever

