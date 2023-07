By

Análisis de la industria mundial

El mercado del petróleo para encofrados es una industria en crecimiento cuyo valor ha aumentado constantemente en los últimos años. El aceite para encofrados de hormigón es una parte esencial de cualquier proyecto de construcción, ya que se utiliza para lubricar la superficie del encofrado de hormigón y protegerlo de la abrasión. Se espera que el mercado de aceite de espuma de hormigón continúe su trayectoria de crecimiento en 2028, debido a la creciente demanda de los sectores residencial y comercial.

Concrete Formwork Oil es un aceite mineral nafténico de color claro y bajo VOC (contenido orgánico volátil) que se puede aplicar a cuerpos adecuados para separar y sellar el concreto del encofrado de acero y madera para crear una superficie lisa. La aplicación de aceite para encofrados de hormigón es sencilla con un rociador, un trapeador o una brocha.

El concreto no se mancha ni se decolora con él. La mayoría de los destilados nafténicos ligeros en forma de ciertos aceites son tratados con hidrógeno (petróleo). El mercado Concrete Form Oil se puede aplicar mediante diversas técnicas, como rodar, cepillar, trapear y rociar.

El aceite de espuma de hormigón se puede aplicar sobre sustratos previamente tratados con aceite de espuma. Los aceites para encofrados de hormigón se pueden diluir con disolventes alifáticos o alcoholes minerales cuando se aplican mediante pulverización. El aceite para encofrados de hormigón se puede almacenar por debajo del punto de congelación. D Por lo tanto, se espera que el consumo de Concrete Form Oil aumente durante el período de pronóstico debido a las características de Concrete Form Oil mencionadas anteriormente.

Mercado de aceite de forma de hormigón: dinámica

Concrete Form Oil contiene un fuerte inhibidor de la corrosión, una superficie de hormigón más lisa, el encofrado no oxida la superficie, “nivela” las gotas de agua sobre una superficie de hormigón limpia, un hormigón más limpio, un agente de liberación de encofrado seleccionado con agente, el hormigón no se pega al encofrado, etc. ofrece varias ventajas. ., compuesto de agua desplazada y mezclas humectantes especiales, área de superficie despreciable (cavidad) orificios de error.

Por lo tanto, se espera que la demanda de Concrete Form Oil aumente durante el período de pronóstico debido a las ventajas/beneficios antes mencionados proporcionados por Concrete Form Oil.

Los fabricantes están ampliando su presencia en el mercado a través de redes de ventas al abrir instalaciones de ventas en todas las regiones. Procter Johnson, por ejemplo, tiene una planta de mezcla en el Reino Unido y opera en Sudáfrica a través de una planta de fabricación y una fuerza de ventas. Petroleo del Este SA Ltd suministra sus productos en la región de Medio Oriente y África, países del Sudeste Asiático, Francia, Reino Unido y otros países de Europa Occidental.

Se espera que el aumento de los precios de las materias primas y del petróleo, la fuerte disminución de la producción de petróleo y petróleo, etc., actúen como obstáculos para el crecimiento del mercado del petróleo de formas de hormigón durante el período de pronóstico.

Mercado de aceite de forma de hormigón: segmentación

Basado en sustrato madera

concreto

metal

fibra

el plastico

fibra de vidrio

Otro

Mercado de petróleo de forma de hormigón: Perspectiva regional

Se espera que Asia Pacífico sea testigo de un aumento en la demanda de aceite de espuma de hormigón durante el período de pronóstico, lo que se puede atribuir al aumento de aceite de espuma de hormigón debido a la creciente aplicación de madera para muebles junto con el uso creciente de plásticos, metales, mercado etc.

Se espera que América del Norte y Europa experimenten un crecimiento significativo en la demanda de aceite de espuma de hormigón durante el período de pronóstico debido al uso creciente de hormigón, madera, metal y plásticos.

Se espera que América Latina y la región de Medio Oriente y África (MEA) aumenten las ventas de aceite de espuma de hormigón debido al aumento de las actividades de construcción que conducen a un mayor consumo de hormigón, plásticos, metales, madera, etc. mercado de petróleo en forma de hormigón

Mercado de aceite de forma de hormigón: participantes

Ejemplos de algunos de los participantes en el mercado de aceite de forma de concreto incluyen:

piel de lobo

Distribución Warren

Jefe Lube.

CSP (petróleo estatal de cobre)

Petróleo del Este SA 제한.

Corporación Petrolera CITGO

especialidades de lubricación avanzada,

empresa de lubricantes

Senex

Estrella de fuego

El informe de investigación proporciona una evaluación integral del mercado y contiene información detallada, hechos, datos históricos y datos de mercado validados por la industria y respaldados estadísticamente.

También contiene proyecciones utilizando supuestos y metodologías apropiadas. El informe de investigación proporciona análisis e información de acuerdo con segmentos de mercado como la geografía, la aplicación y la industria.

El análisis regional incluye:

América del Norte (EE. UU., Canadá)

América Latina (México. Brasil)

Europa occidental (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, España)

Europa del Este (Polonia, Rusia)

Asia Pacífico (China, India, ASEAN, Australia y Nueva Zelanda)

Japón

Oriente Medio y África (países del CCG, Sudáfrica, África del Norte)

Este informe es una compilación de información de primera mano de analistas de la industria, evaluaciones cualitativas y cuantitativas, aportes de expertos de la industria y participantes de la industria en toda la cadena de valor.

El informe proporciona un análisis en profundidad de los factores impulsores junto con las tendencias clave del mercado, los indicadores macroeconómicos y el atractivo del mercado basado en segmentos. El informe también mapea el impacto cualitativo de varios factores de mercado a través de segmentos de mercado y geografías.

Puntos destacados del informe:

Resumen detallado de los principales mercados

Cambiando la dinámica de mercado de la industria.

segmentación profunda del mercado

Tamaño de mercado histórico, actual y proyectado en términos de volumen y valor

Tendencias y desarrollos recientes de la industria

panorama competitivo

Estrategias de los principales actores y productos proporcionados.

Segmentos potenciales y de nicho, áreas geográficas con crecimiento prometedor

Una visión neutral del desempeño del mercado

Información esencial para que los participantes del mercado mantengan y mejoren su posición en el mercado

