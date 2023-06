El magnesio metálico es un elemento de símbolo Mg y número atómico 12. Es un sólido gris brillante, insoluble en agua pero muy reactivo con el aire. El magnesio es el octavo elemento más abundante en la corteza terrestre y el cuarto elemento más común en la Tierra en su conjunto. El principal uso del magnesio es en la producción de aleaciones de aluminio.

Descargue una muestra gratuita del informe: https://www.globalinsightservices.com/request-sample/GIS21385

Tendencias clave

Las tendencias clave en la tecnología Metal Magnesium son el desarrollo de nuevos métodos de producción, el mayor uso de magnesio en nuevas aplicaciones y la investigación continua sobre las propiedades y el potencial del magnesio.

La producción de magnesio ha sido tradicionalmente intensiva en energía y dañina para el medio ambiente, pero se están desarrollando nuevos métodos que son más eficientes y menos contaminantes. Uno de estos métodos es la reducción electrolítica de óxido de magnesio, que utiliza mucha menos energía que el proceso de reducción térmica tradicional.

El magnesio se usa cada vez más en una variedad de nuevas aplicaciones, como en la industria automotriz, donde se usa en componentes livianos para mejorar la eficiencia del combustible. También se está utilizando en la industria aeroespacial, donde su alta relación resistencia-peso lo convierte en un material ideal para la construcción.

La investigación sobre las propiedades del magnesio está en curso, y todo el tiempo se descubren nuevos usos para el metal.

Obtenga un informe personalizado según sus requisitos: https://www.globalinsightservices.com/request-customization/GIS21385

Factores clave

Los impulsores clave del mercado de Metal Magnesio son la creciente demanda de metales ligeros en las industrias automotriz y aeroespacial, y el creciente uso de magnesio en el sector electrónico.

El magnesio se utiliza en la producción de una variedad de componentes electrónicos, incluidas computadoras portátiles, teléfonos móviles y cámaras digitales.

La creciente demanda de metales ligeros en las industrias automotriz y aeroespacial, y el creciente uso de magnesio en el sector de la electrónica son los principales impulsores del mercado del metal magnesio.

Segmentos de mercado

El informe de mercado de magnesio metálico se bifurca según la aplicación y la región. Según la aplicación, se segmenta en fundición a presión, aleaciones de aluminio, reducción de titanio, fabricación de hierro y acero, y otros. Por regiones, se estudia en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

Compre este informe de investigación de mercado: https://www.globalinsightservices.com/checkout/single_user/GIS21385

Jugadores claves. Jugadores principales

El informe del mercado de magnesio metálico incluye jugadores como Alliance Magnesium, Esan Eczacibasi, Latrobe Magnesium, Nippon Kinzoku Co. Ltd., Regal Metal, Shanghai Sunglow Investment (Group) Co., Ltd., SolikamskDesulfurizer Works, US Magnesium LLC, VSMPO-Avisma Corp., y Western Magnesium Corp.

Con Global Insight Services, usted recibe:

Pronóstico a 10 años para ayudarlo a tomar decisiones estratégicas

Segmentación detallada que se puede personalizar según sus requisitos

Consulta gratuita con analista líder del informe

Paquete de datos de Excel incluido con todas las compras de informes

Metodología de investigación robusta y transparente

Investigación innovadora y soluciones centradas en los jugadores del mercado para la próxima década de acuerdo con el escenario actual del mercado

Nuevo informe publicado por Global Insight Services: https://www.globalinsightservices.com/reports/hydrogen-projects-database/

Acerca de los servicios de información global:

Global Insight Services (GIS) es una empresa líder en investigación de mercado multisectorial con sede en Delaware, EE. UU. Estamos comprometidos a proporcionar datos, análisis y herramientas de la más alta calidad para satisfacer todas las necesidades de investigación de mercado de nuestros clientes. Con GIS, puede estar seguro de la calidad de su producción, una metodología de investigación sólida y transparente y un servicio excelente.

Contáctenos:

Global Insight Services LLC

16192, Coastal Highway, Lewes DE 19958

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: +1–833–761–1700

Sitio web: https://www.globalinsightservices.com/