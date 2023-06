Se prevé que el mercado mundial de Lugar de trabajo digital crezca a una CAGR considerable del 12,5 % durante el período de pronóstico. El crecimiento del sector tecnológico está aumentando en varios países y las tecnologías digitales avanzadas, como la computación en la nube con inteligencia artificial, han cambiado fundamentalmente la forma en que se involucran los hogares, las empresas y los gobiernos. Por ejemplo, según el informe de 2019, el sector de la tecnología en Australia ahora emplea a casi 580 000 personas y aporta $122 000 millones a la economía cada año, lo que representa aproximadamente el 6,6 % del PIB. Además, el sector tecnológico australiano creó un valor de casi $ 44 mil millones para los consumidores al proporcionar bienes y servicios digitales gratuitos y de bajo costo. Además, también se estima que el valor potencial del PIB del sector tecnológico por año para 2030 sería de $ 207 mil millones.

Las adquisiciones crecientes, la aprobación de productos, las colaboraciones entre los principales actores del mercado también impulsan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2019, DXC Technology y la empresa de servicios de TI de extremo a extremo anunciaron recientemente el establecimiento de un nuevo Centro de Transformación Digital (DTC) global en Australia y Nueva Zelanda para crear mejores soluciones digitales que impulsarán la innovación empresarial en el región. El nuevo DXC DTC ofrece un entorno colaborativo que abarcará el aspecto global de la transformación digital de la empresa para fomentar el aprendizaje y el desarrollo. Con esta introducción de DXC DTC, la empresa podrá resolver los desafíos comerciales que enfrentan las empresas australianas con las soluciones innovadoras que ofrecen.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado del lugar de trabajo digital : https://www.omrglobal.com/request-sample/digital-workplace-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por implementación

por verticales

Regiones cubiertas

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: IBM Corp, Accenture plc, Cognizant Technology Solutions Corp, Wipro Ltd y Hewlett Packard Enterprise Co.

Un informe completo del mercado del lugar de trabajo digital está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/digital-workplace-market

Segmento de informe de mercado de lugar de trabajo digital

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Digital Workplace Market Report Segment

By Deployment

On-Premises

Cloud

By Organization Size

Small And Medium-Sized Enterprises

Large Enterprises

By Vertical

Telecommunication And It-Enabled Services

Banking, Financial Services, And Insurance

Healthcare And Pharmaceuticals

Company Profiles

Atos SE.

Infosys Ltd.

Fujitsu Ltd.

Citrix Systems, Inc

Capgemini SE

HCL Technologies Ltd.

DXC Technology Co.

NTT Data Corp.

Unisys Corp.

Tata Consultancy Services Ltd.

Sonda S. A.

Kissflow Inc.

Zensar Technologies Ltd.

Reasons to buy from us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/digital-workplace-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3084168/animation-and-vfx-market-outlook-2029-presents-market-insights

https://www.openpr.com/news/3084170/ mercado-de-automoción-hud-para-ver-un-gran-crecimiento-para-2029

https://www.openpr.com/news/3084172/consulting-market-will-generate-record-revenue-by-2029

https:// www.openpr.com/news/3084173/longum-market-will-generate-record-revenue-by-2029

https://www.openpr.com/news/3084176/schizophrenia-drugs-market-outlook-2029-presents Contacto con los medios de comunicación del mercado

:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404