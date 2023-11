El mercado del coque de petróleo verde y del coque de petróleo calcinado se dispararía hasta los 28.810 millones de dólares en 2030

El informe tiene como objetivo ofrecer una perspectiva integral sobre el mercado de Coque de petróleo verde y coque de petróleo calcinado 2030. Ofrece una descripción general de la industria, que abarca un análisis del crecimiento del mercado desde perspectivas históricas y futuristas, centrándose en parámetros clave como los datos de ingresos, demanda y oferta. donde corresponda. El estudio proporciona estimaciones regionales, pronósticos y análisis de tendencias para numerosos países, incluidos EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo y el resto de Europa. , así como Japón, China, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y el resto de Asia-Pacífico . Además, cubre Brasil, Argentina, el resto de Sudamérica, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Israel, Sudáfrica y el resto de Medio Oriente y África, entre otros. El informe también aborda el impacto de la COVID-19 y proporciona previsiones para la recuperación posterior a la misma.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado mundial de coque de petróleo verde y coque de petróleo calcinado, que fue de 15,23 mil millones de dólares en 2022, se dispararía hasta 28,81 mil millones de dólares en 2030, y se espera que experimente una tasa compuesta anual del 8,3% durante el período previsto de 2023. hasta 2030.

Jugadores destacados del mercado global de Coque de petróleo verde y coque de petróleo calcinado :

Pupan Ferro Aleaciones Pvt. Limitado. Ltd (India), Oxbow Corporation (EE.UU.), Chevron Corporation (EE.UU.), Rain Carbon Inc (EE.UU.), Valero Energy Corporation (EE.UU.), Oxbow Animal Health (EE.UU.), LyondellBasell Industries Holdings BV (Países Bajos), Saudi Arabian Oil Company (Arabia Saudita), Marathon Petroleum Corporation (EE.UU.), Exxon Mobil Corporation (EE.UU.), China National Petroleum Corporation (China), PBF Energy (EE.UU.), ICI Suisse SA (Suiza), American Petroleum Institute (API) (EE.UU.), Baiyun Carbon Co., Ltd (China), Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) (Malasia), LUKOIL (Rusia), Hunan Xintan New Material Co., Ltd (China), entre otras.

Alcance del mercado global de Coque de petróleo verde y coque de petróleo calcinado :

Tipo

Grado de combustible

coque calcinado

Solicitud

Coque de petróleo verde

Coque de petróleo calcinado

Perspectivas regionales:

Asia-Pacífico domina el mercado de coque de petróleo verde y coque de petróleo calcinado debido al aumento de la población, lo que da como resultado una creciente demanda del sector de la construcción y una rápida industrialización dentro de la región. Se espera que América del Norte sea el mercado de más rápido crecimiento durante el período previsto de 2023 a 2030 debido a su creciente uso debido a las crecientes inversiones en refinerías de petróleo y gas dentro de la región.

Tabla de contenido del mercado Coque de petróleo verde y coque de petróleo calcinado :

1: Introducción, producto impulsor del mercado, objetivo de estudio y alcance de la investigación del mercado global de coque de petróleo verde y coque de petróleo calcinado.

2: Resumen exclusivo: la información básica del mercado global de coque de petróleo verde y coque de petróleo calcinado.

3: Impacto cambiante en la dinámica del mercado: impulsores, tendencias, desafíos y oportunidades del coque de petróleo verde y el coque de petróleo calcinado a nivel mundial; Análisis post COVID.

4: Presentación del análisis de factores de mercado global de coque de petróleo verde y coque de petróleo calcinado, análisis de impacto posterior a COVID, cinco fuerzas de Porters, cadena de suministro/valor, análisis PESTEL, entropía de mercado, análisis de patentes/marcas comerciales.

5: Visualización por tipo, usuario final y región/país.

6: Evaluación de los principales fabricantes del mercado global de coque de petróleo verde y coque de petróleo calcinado, que consta de su panorama competitivo, análisis de grupos de pares, matriz BCG y perfil de la empresa.

7: Evaluar el mercado por segmentos, por países y por fabricantes/empresa con participación en los ingresos y ventas por países clave en estas diversas regiones.

… Continuará

