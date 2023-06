Se prevé que el mercado mundial de acero eléctrico crezca a una CAGR del 6,2% durante el período de pronóstico. Los electrodomésticos de consumo son uno de los mayores usuarios finales del mercado del acero eléctrico. El acero eléctrico se utiliza para fabricar componentes electrónicos, incluidos motores de compresores, relés, interruptores y otros, en aparatos eléctricos. Además, el acero eléctrico también encontró su principal aplicación en electrodomésticos de consumo de alta potencia, como enfriadores, refrigeradores, aires acondicionados y otros de alta potencia. Con la creciente demanda de electrodomésticos de consumo, los fabricantes se están enfocando en reducir el tamaño del producto para ofrecer productos con una emisión de ruido reducida en comparación con los electrodomésticos y componentes fabricados con acero normal.

Los fabricantes también se están enfocando en el uso de acero eléctrico amigable con el medio ambiente que tiene menos pérdida de calor en comparación con el acero normal y en la formación de colaboraciones de asociación con otros jugadores emergentes para ofrecer un mejor producto al mercado. Por ejemplo, en junio de 2022, Rio Tinto se asoció con el productor de acero Salzgitter para trabajar juntos hacia la fabricación de acero libre de carbono. En virtud de un nuevo Memorando de Entendimiento, las empresas acordaron explorar la optimización de los productos de Rio Tinto en gránulos, trozos y finos de mineral de hierro para su uso en el proyecto de acero verde SALCOS de Salzgitter en Alemania.

Además, en julio de 2022, Tata Steel Nederland lanzó Zeremis Carbon Lite, acero con una reducción de la huella de carbono asignada de hasta el 100 % y certificado por el experto en aseguramiento independiente DNV. Con Zeremis Carbon Lite, la empresa satisface la creciente demanda de acero con bajo contenido de CO2, por ejemplo, en industrias orientadas al consumidor, como la automotriz, el embalaje y los electrodomésticos. Además, en marzo de 2021, ArcelorMittal lanzó sus primeras tres iniciativas XCarb: certificados de acero verde XCarb, XCarb reciclado y producido de forma renovable, y el fondo de innovación XCarb. Estas iniciativas fueron parte del viaje de la compañía para cumplir con su compromiso de cero emisiones netas para 2050.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo de producto

por aplicación

Por industria de usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : Aperam SA, ArcelorMittal SA, Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Cleveland-Cliffs Inc., JFE Holdings, Inc. y Tata Steel, Ltd.

Informe de mercado de acero eléctrico por segmento

Por tipo de producto

Acero eléctrico de grano orientado

Acero eléctrico sin grano orientado

por aplicación

inductores

motores

Transformadores

Por industria de usuario final

Automóviles

Fabricación

Generacion de energia

Electrodomésticos

Otros

Informe de mercado de acero eléctrico por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

AK Steel Holding Corp

Tecnologías Allegheny, Inc.

Elkem ASA

Leicong Industrial Co., Ltd.

Nicore Electrical Manufactory Co. Ltd.

Nippon Steel y Sumitomo Metal Corp.

Novolipetsk Steel (Grupo NLMK)

POSCO

Autoridad del Acero de la India, Ltd.

Tata Steel, Ltd.

Metal CT

ThyssenKrupp AG

Unión Acero Eléctrico

vesubio plc

Voestalpine Stahl GmbH

