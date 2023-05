Se prevé que el mercado de zapatillas de skate de Asia y el Pacífico crezca a una CAGR del 4,1 % durante el período de pronóstico. La industria de las zapatillas de skate está evolucionando rápidamente, debido al aumento en la adopción de tecnologías deportivas emergentes y la inclinación de los entusiastas de la patineta hacia las zapatillas de skate de moda. El aumento de la base de seguidores de eventos deportivos populares como los Juegos Olímpicos, el Campeonato Asiático de Patines, ISI SKATE HONG KONG y otros impulsan la demanda de zapatillas de skate, lo que impulsa el crecimiento del mercado en la región.

El mercado de zapatillas de skate de Asia-Pacífico está segmentado según el tipo y el usuario final. Según el tipo, el mercado se divide en zapatillas de skate con suela de copa y zapatillas de skate vulcanizadas. Las zapatillas de skate vulcanizadas dominaron el mercado durante el período de pronóstico. Las zapatillas de skateboard vulcanizadas son una buena opción para los skaters que prefieren mucho contacto con la tabla. Si bien, sobre la base del usuario final, el mercado se divide en zapatos de skate para hombres y zapatos de skate para mujeres. Las zapatillas de skate para hombre dominaron el mercado y se estima que mantendrán su dominio durante el período de pronóstico.

Segmentación del mercado de zapatos de skate de Asia-Pacífico

Por tipo

Zapatos de suela cupsole

Zapatos Suela Vulcanizada

Por usuario final

Hombres

Mujer

Análisis Regional

Porcelana

Japón

India

Resto de Asia-Pacífico

Panorama competitivo

dc zapatos inc.

Calzado Dekline

DVS Shoes Co., Inc.

LazerXTech

Levi Strauss y compañía

new balance atletismo, inc.

NIKE, Inc.

Corporación VF.

