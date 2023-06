Descripción general del informe

Este informe proporciona un estudio en profundidad del ” Mercado de volante de inercia automotriz “ utilizando el análisis FODA, es decir, Fuerza, Debilidad, Oportunidades y Amenazas para la organización. El informe de mercado Automotive Flywheel también proporciona una encuesta en profundidad de los actores clave en el mercado que se basa en los diversos objetivos de una organización, como el perfilado, el esquema del producto, la cantidad de producción, la materia prima requerida y la salud financiera de la organización.

La industria automotriz ha cambiado significativamente hacia el peso ligero y la mejora del rendimiento en las últimas décadas. Las empresas se han esforzado continuamente para mejorar los componentes funcionales y no funcionales de un vehículo, uno de esos componentes es el volante. Los volantes son una parte integral de todos los motores de los automóviles, sin los cuales el motor se pone a trabajar.

En un motor de automóvil que funciona con cuatro tiempos o dos tiempos, la potencia se produce solo en la carrera de potencia y todas las demás etapas requieren potencia externa, y por esta razón se utiliza el volante. Los volantes están diseñados de tal manera que pueden tener un alto momento de inercia para que puedan absorber y almacenar energía adicional durante la carrera de potencia. Esta energía almacenada se devuelve al cigüeñal para los otros tres tiempos, a saber, los tiempos de succión, compresión y escape.

Aparte de esto, también elimina la fluctuación en la potencia de salida del motor para que el vehículo funcione sin problemas. Recientemente, los fabricantes están más enfocados en disminuir el peso del motor y aumentar la eficiencia, esto se hace para reducir las emisiones de carbono del vehículo para el cual se requiere un volante de inercia de material más liviano con un alto momento de inercia. Por lo tanto, el mercado de volantes de inercia ha sido testigo de fuertes inversiones en I+D para fabricar volantes de inercia más eficientes y ligeros con mayor capacidad de almacenamiento de energía.

HECHOS DE UN VISTAZO

Empresas: Schaeffler Technologies AG & Co. KG, ZF Friedrichshafen AG, Linamar Corporation, Mancor Indiana, Inc., EXEDY Globalparts, METALDYNE International (UK) Ltd, VALEO, Skyway Precision, Inc. A.?, Zhejiang Steel Clutch Co., Ltd., Flywheel, Nasdaq, Inc, WAUPACA FOUNDRY, INC.

Cobertura: Todas las principales geografías y segmentos clave

Segmentos: Mercado de volantes automotrices segmentado por tipo de vehículo, como vehículos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados ​​con canales de venta como OEM y posventa

Geografías: América del Norte (EE. UU., Canadá), América Latina (México, Brasil, Argentina, Chile, Perú), Europa Occidental (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, España, BENELUX, Países Nórdicos, Europa del Este), CEI y Rusia, Asia -Pacífico (China, India, ASEAN, Corea del Sur), Japón, Medio Oriente y África (Países del CCG, Sudáfrica, Turquía, Irán, Israel)

ABSTRACTO-

Es la I+D llevada a cabo en el material del volante lo que ha aumentado significativamente la eficiencia del motor en los últimos años. Además, el crecimiento en el sector del automóvil es un importante factor impulsor asociado con el mercado de volantes de inercia para automóviles. Además, se prevé que la creciente demanda de vehículos con menor consumo de combustible, peso más ligero y mayor eficiencia impulsará el mercado de volantes de inercia para automóviles. Aparte de esto, se prevé que la demanda de volantes de inercia sea testigo de una correlación directa con el crecimiento de la producción y las ventas de automóviles.

Sin embargo, la adopción cada vez mayor de la restricción de vehículos eléctricos se debe al crecimiento del mercado mundial de volantes automotrices. La creciente tendencia a reparar en lugar de reemplazar es una restricción importante en el mercado de repuestos.

