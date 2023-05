By

El informe de encuesta de mercado Vacuna contra la poliomielitis a gran escala contiene datos de mercado que pueden ser relativamente esenciales cuando se trata de dominar el mercado o dejar una marca en el mercado como un nuevo emergente. El propósito de este informe comercial es proporcionar un análisis detallado de la industria Salud y su impacto en función de las aplicaciones y las diferentes regiones geográficas. También analiza estratégicamente las tendencias de crecimiento y las perspectivas futuras. Este informe de investigación de mercado es un recurso para obtener detalles técnicos y financieros actuales y futuros de la industria hasta 2029. El informe de mercado Vacuna contra la poliomielitis también incluye a los principales competidores y proporciona información sobre el análisis estratégico de la industria de los factores clave que influyen en la industria de la salud. .

El informe de mercado universal Vacuna contra la poliomielitis utiliza una variedad de pasos para recopilar, registrar, analizar e interpretar datos de mercado para que este informe sea completo. Los datos y la información relacionada con la industria de la salud se derivan de fuentes consistentes, como sitios web, informes anuales de las empresas, revistas y otros, y fueron verificados y validados por expertos del mercado. El informe de análisis de la industria habla sobre el proceso de fabricación, el tipo y las aplicaciones. El informe de mercado también incluye la lista de los principales competidores y sus movimientos, como empresas conjuntas, adquisiciones y fusiones, etc. El informe Vacuna contra la poliomielitis también pone a disposición estadísticas sobre el estado actual de la industria como una valiosa fuente de orientación y dirección para las empresas. e inversores interesados ​​en este mercado.

Data Bridge Market Research analiza una tasa de crecimiento en el mercado mundial de vacunas contra la poliomielitis en el período de pronóstico 2022-2029. La CAGR esperada del mercado mundial de vacunas contra la poliomielitis tiende a ser de alrededor del 6% en el período de pronóstico mencionado. Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado curado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge Market también incluye un análisis de expertos en profundidad, epidemiología del paciente, canalización. análisis, análisis de precios y marco regulatorio.

La poliomielitis es una enfermedad viral altamente infecciosa en la que el poliovirus invade el sistema nervioso de los seres humanos, lo que provoca discapacidades graves que amenazan la vida y parálisis irreversible en cuestión de horas. Este virus se propaga a través del contacto de persona a persona. Hay muchas vacunas contra la poliomielitis disponibles, como la vacuna oral contra la poliomielitis (OPV) y la vacuna contra la poliomielitis inactivada (IPV), desarrolladas para inmunizar a los niños contra la poliomielitis. La OPV contiene cepas vivas atenuadas de dichos virus y la IPV contiene tres cepas de poliovirus: Mahoney

Tipo 1, MEF-1 (Fuerzas de Oriente Medio)

Tipo 2 y Saukett

Tipo 3. La vía de administración de la OPV es oral mientras que la de la IPV es inyectable.

Dinámica del mercado global Vacuna contra la poliomielitis

Conductores

Aumento de la conciencia

En los últimos años, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de los países en desarrollo han hecho grandes esfuerzos para crear conciencia sobre la medicina preventiva. Se han llevado a cabo varios programas que llegan a personas sin educación, especialmente en áreas rurales. Por ejemplo, la estrategia de erradicación de la poliomielitis 2022-2026 lanzada por GPEI en el año 2020 ha mantenido un objetivo especial para erradicar el tipo restante de WPV1 y validar la ausencia de cVDPV2 y también prepararse para los desafíos posteriores a la poliomielitis. Este es un factor clave que impulsa el mercado Vacunas bacterianas en las economías emergentes del mundo.

Aumento de fusiones y adquisiciones

Se espera que el mercado de vacunas contra poliomicetos se expanda debido al aumento en el número de fusiones y adquisiciones de los principales actores del mercado. Por ejemplo, en abril de 2017, Serum Institute of India Pvt. Ltd. adquirió US USD 82,08 millones para Nanotherapeutics, una empresa checa. Serum Institute pudo aumentar su capacidad de fabricación de vacunas inyectables contra la poliomielitis a 200 millones de dosis como resultado de esta adquisición.

Los principales actores que operan en el mercado mundial de vacunas contra la poliomielitis incluyen:

Pfizer Inc. (EE. UU.)

GSK plc (Reino Unido)

Novartis AG (Suiza)

Mylan NV (Estados Unidos)

Sanofi (Francia)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Alemania)

Merck & Co., Inc. (EE. UU.)

Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)

Compañía Bristol-Myers Squibb (EE. UU.)

Astellas Pharma Inc. (Japón)

Instituto de Suero de India Pvt. Ltd (India)

BIOMED (India)

HAFFKINE BIO-PHARMACEUTICAL CORPORATION LTD. (India)

Alcance del mercado mundial de vacunas contra la poliomielitis

El mercado mundial de vacunas contra la poliomielitis está segmentado según el tipo de vacuna, el canal de distribución y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tipo de vacunas

Vacuna contra la poliomielitis (IPV)

Vacuna oral contra la poliomielitis (OPV)

Usuario final

hospitales

Cuidados en el hogar

Clínicas de Especialidades

Otros

Canal de distribución

Farmacia Hospitalaria

Farmacia en línea

farmacia minorista

Objetivo fundamental de la vacuna contra la poliomielitis Informe de mercado

En el mercado Vacuna contra la poliomielitis, todas las empresas tienen objetivos, pero este informe se centra en los más importantes, lo que le permite obtener información sobre la competencia, el futuro del mercado, nuevos productos potenciales y otra información útil que puede impulsar sus ventas. significativamente.

Factores que influyen en el tamaño del mercado de vacunas contra la poliomielitis y la tasa de crecimiento.

Alteraciones importantes en el mercado de vacunas contra la poliomielitis en un futuro próximo.

Rivales de mercado notables en todo el mundo.

Alcance futuro y perspectiva del producto del mercado de vacunas contra la poliomielitis

Mercados emergentes prometedores para el futuro.

El mercado presenta desafíos y amenazas difíciles.

Datos de ventas y perfiles de los principales jugadores mundiales de Vacuna contra la poliomielitis

