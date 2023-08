Mercado de tratamiento del cáncer de gargantase espera que crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El mercado del tratamiento del cáncer de garganta está creciendo debido a un aumento en la prevalencia del cáncer de garganta y un mayor conocimiento sobre la enfermedad. Los tumores cancerosos en la garganta, la laringe o las amígdalas se conocen como cáncer de garganta. El cáncer de garganta también puede dañar el cartílago que sirve como tapa para su tubo ancho. Cáncer de amígdalas, un tipo de cáncer de garganta que afecta las amígdalas en la parte posterior de la garganta. El cáncer de garganta es causado por anomalías genéticas en las células de la garganta. Estas mutaciones provocan un crecimiento celular incontrolable y la supervivencia de células que, de otro modo, morirían. Se desconoce la causa de la mutación que provoca el cáncer de garganta. Tos, cambios en la voz, dolor de garganta, dolor de oído y dificultad para tragar son solo algunos de los signos del cáncer de garganta.

El mercado global para el tratamiento del cáncer de garganta está creciendo debido a un aumento en el número de fumadores. A medida que la combustión de las hojas secas de las plantas se vaporiza y distribuye los compuestos activos en los pulmones, donde se absorben rápidamente en el torrente sanguíneo y llegan a los tejidos corporales, el tabaquismo se usa predominantemente como método de administración para el uso recreativo de drogas. Una de las formas más comunes de consumo de drogas recreativas que contribuye al cáncer de garganta es fumar. Como resultado, se espera que aumente el mercado para el tratamiento del cáncer de garganta. Los efectos secundarios de los medicamentos de quimioterapia y la falta de identificación precisa de la afección son dos problemas que se espera que obstaculicen el crecimiento del mercado mundial de tratamiento del cáncer de garganta.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto

Regiones cubiertas: a nivel mundial

Panorama competitivo: Bristol Myers Squibb Co, Hospira Inc, Baxter International Inc, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, entre otros.

Mercado de tratamiento del cáncer de garganta por segmento

Por tipo de tratamiento

Radioterapia

Cirugía

Quimioterapia

Terapia farmacológica dirigida

Rehabilitación y Tratamiento Paliativo

Por usuario final

hospitales

Centros Quirúrgicos Ambulatorios

Clínicas

Otros

Mercado de tratamiento del cáncer de garganta por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

