Se espera que el mercado de tratamiento de terapia celular CAR-T de Asia Pacífico gane crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico hasta 2028. Según Data Bridge Market Research, el mercado está creciendo a una CAGR del 30,8 % durante el período de pronóstico hasta 2028 y se espera que alcance los USD 267,08 millones para 2028. El aumento del uso de la terapia con células CAR-T en el tratamiento del cáncer y de enfermedades infecciosas, junto con el aumento de la prevalencia del cáncer, son los principales impulsores de la demanda del mercado durante el período de pronóstico.

Las características de la terapia con células CAR-T incluyen la creciente demanda de productos seguros y efectivos, lo que influirá en los fabricantes para que introduzcan nuevos productos en el mercado, aumentando así su demanda y aumentando las inversiones en I+D que conducen al crecimiento del mercado. Se espera que el aumento de las inversiones en investigación relacionadas con el desarrollo de la terapia con células CAR-T brinde otras oportunidades en el mercado de la terapia con células CAR-T. Sin embargo, se espera que los efectos secundarios adversos del tratamiento y el alto costo asociado con el tratamiento restrinjan el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Dividir:

El mercado de la terapia con células CAR-T está segmentado según el producto, la estructura, el antígeno objetivo, la marca, la aplicación terapéutica, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre segmentos de mercado puede ayudarlo a analizar los puntos de crecimiento de nichos de mercado y las estrategias de comercialización, e identificar las diferencias en sus áreas de aplicación principales y mercados objetivo.

Según el producto, el mercado de la terapia con células CAR-T se segmenta en células CAR-T autólogas y células CAR-T alogénicas. Se espera que el segmento de células CAR-T autólogas domine el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T para 2021, ya que los medicamentos aprobados para la terapia con células CAR-T son de naturaleza autóloga. Estas células son fáciles de fabricar porque provienen de las propias células o plasma del paciente. Además, las células autólogas se están estudiando intensamente.

Según la estructura , el mercado de la terapia con células CAR-T se divide en células CAR-T de primera generación, células CAR-T de segunda generación, células CAR-T de tercera generación y células CAR-T de cuarta generación. Se espera que el segmento de células CAR-T de segunda generación domine el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T para 2021, ya que las terapias aprobadas se basan en construcciones de segunda generación. Además, la segunda generación es altamente específica, reconoce y se une a antígenos específicos de tumores.

Sobre la base de los antígenos dirigidos , el mercado de la terapia con células CAR-T se segmenta en antígenos de tumores sólidos, antígenos de malignidad hematológica y otros. Se espera que los antígenos en el campo de las neoplasias malignas hematológicas dominen el mercado de tratamiento de la terapia con células CAR-T para 2021, ya que los medicamentos aprobados para la terapia con células CAR-T son principalmente para las neoplasias malignas hematológicas y se están realizando una amplia investigación y desarrollo.

El mercado de la terapia con células CAR-T está segmentado por marca en yescarta, kymriah, tecartus y otras. En 2021, se espera que el segmento de yescarta domine el mercado de la terapia con células CAR-T, ya que yescarta es la primera terapia con células CAR-T aprobada para el tratamiento de tumores. Además, yescarta tiene las ventas más altas.

Sobre la base de la aplicación terapéutica, el mercado de la terapia con células CAR-T está segmentado en neoplasias malignas hematológicas, cáncer de páncreas , cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer gástrico, mieloma múltiple , leucemia linfocítica crónica, linfoma de células del manto, linfoma folicular, Linfoma B difuso grande linfoma de células, leucemia linfoblástica aguda, etc. En 2021, se espera que el campo de las neoplasias malignas hematológicas domine el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T, ya que yescarta es el principal generador de ingresos para este mercado, y el linfoma folicular es la principal indicación de yescarta.

Sobre la base del usuario final, el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T está segmentado en hospitales, clínicas especializadas y otros. El segmento hospitalario dominará el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T para 2021, ya que la terapia con células CAR-T requiere profesionales bien capacitados y laboratorios técnicos avanzados. Por ello, el hospital cuenta con todos los equipos y tecnologías de avanzada, así como con profesionales capacitados.

Sobre la base del canal de distribución, el mercado de tratamiento de terapia con células CAR-T está segmentado en farmacia hospitalaria y otros. En 2021, se espera que el segmento de farmacia hospitalaria domine el canal de distribución de tratamientos de terapia con células CAR-T, ya que la farmacia hospitalaria es la parte central del hospital, y todas las entregas relacionadas con infusiones y medicamentos son vendidas por el segmento de farmacia.

Participantes clave del mercado:

Las principales empresas dedicadas a los tratamientos de terapia con células CAR-T son Autolus, Amgen Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Johnson & Johnson Services, Inc., AbbVie Inc., Novartis AG, Cartherics Pty ltd, CARINA BIOTECH y TC BIOPHAR, entre otras. Actores globales y nacionales. Los analistas de DBMR comprenden las ventajas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor por separado.

