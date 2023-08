By

El mercado mundial de tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superiorse espera que crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. La infección del tracto respiratorio superior (URTI) es una enfermedad médica causada por una infección aguda en el tracto respiratorio superior, que incluye la laringe, la faringe, los senos paranasales y la nariz. Algunas de las enfermedades más comunes del tracto respiratorio superior incluyen faringitis, sinusitis, laringitis, amigdalitis, resfriado común y otitis media. La penetración directa de bacterias o virus en la barrera mucosa provoca enfermedades del tracto respiratorio superior. Algunos de los síntomas más comunes que se observan en personas con enfermedades del tracto respiratorio superior incluyen estornudos, rinorrea, congestión nasal, dolor de garganta, secreción nasal, tos, fiebre, malestar general y odinofagia. Dolor de cabeza, hiposmia, mal aliento, sinusitis, dificultad para respirar, vómitos, diarrea, náuseas, conjuntivitis,

Se pueden usar antibióticos y descongestionantes para tratar infecciones del tracto respiratorio superior. Los antibióticos recetados a pacientes con problemas de las vías respiratorias superiores incluyen paracetamol, difenhidramina, ibuprofeno, dextrometorfano, guaifenesina, codeína, dexametasona y prednisona. Los descongestionantes más recetados para los problemas de las vías respiratorias superiores son la fenilefrina, la oximetazolina y la pseudoefedrina. Los antibióticos rara vez se usan para tratar infecciones del tracto respiratorio superior, ya que tienen una serie de efectos negativos y pueden provocar infecciones secundarias y resistencia bacteriana. Se espera que el aumento en la aparición de enfermedades respiratorias en todo el mundo impulse el mercado mundial de tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior. Además, el riesgo de contraer enfermedades de las vías respiratorias superiores se ha visto exacerbado por las circunstancias climáticas continuamente cambiantes como resultado del calentamiento global y la contaminación. Además, se espera que el mercado mundial de tratamiento de infecciones de las vías respiratorias superiores se desarrolle a medida que cambie el estilo de vida de las personas y se amplíe la cobertura de seguro médico. Los individuos se vuelven más conscientes de su salud y gastan más dinero en aseo personal. Se espera que el mercado aumente debido a las condiciones de reembolso favorables y la infraestructura médica avanzada en los países desarrollados. Sin embargo, se prevé que la expansión del mercado se vea obstaculizada por los efectos secundarios de los NSAID. Se espera que el mercado mundial de tratamiento de infecciones de las vías respiratorias superiores se desarrolle a medida que cambie el estilo de vida de las personas y se amplíe la cobertura de seguro médico. Los individuos se vuelven más conscientes de su salud y gastan más dinero en aseo personal. Se espera que el mercado aumente debido a las condiciones de reembolso favorables y la infraestructura médica avanzada en los países desarrollados. Sin embargo, se prevé que la expansión del mercado se vea obstaculizada por los efectos secundarios de los NSAID. Se espera que el mercado mundial de tratamiento de infecciones de las vías respiratorias superiores se desarrolle a medida que cambie el estilo de vida de las personas y se amplíe la cobertura de seguro médico. Los individuos se vuelven más conscientes de su salud y gastan más dinero en aseo personal. Se espera que el mercado aumente debido a las condiciones de reembolso favorables y la infraestructura médica avanzada en los países desarrollados. Sin embargo, se prevé que la expansión del mercado se vea obstaculizada por los efectos secundarios de los NSAID.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior : https://www.omrglobal.com/request-sample/upper-respiratory-tract-infection-treatment-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2022-2030

Segmento cubierto

Regiones cubiertas: a nivel mundial

Panorama competitivo: Merck & Co., Inc., GlaxoSmithKline plc, Pfizer Inc., entre otros.

Segmentación del informe de mercado Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior

Por tipo de tratamiento

Tratamiento tópico

Tratamiento de drogas

Por Canal de Distribución

Farmacias Hospitalarias

Farmacias Minoristas

Farmacias en línea

A full Report of Upper Respiratory Tract Infection Treatment Market is Available at: https://www.omrglobal.com/industry-reports/upper-respiratory-tract-infection-treatment-market

Upper Respiratory Tract Infection Treatment Market by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Reasons to buy from us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa cuenta con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación. La empresa también ofrece servicios de Marketing Digital a través de su subsidiaria OMR Digital y Desarrollo de Software y Servicios de Consultoría a través de otra subsidiaria Encanto Technologies .

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404