Mercado de transporte inteligente del Reino Unido se proyecta que sea testigo de un crecimiento considerable durante el período de pronóstico. Los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado incluyen la creciente urbanización y la presencia de una industria automotriz establecida. La enorme expansión de las ciudades inteligentes en el país está aumentando aún más el avance de las tecnologías para el transporte inteligente, incluida la adopción de IoT, IA y automatización. En 2017, el Gobierno del Reino Unido nombró a Glasgow como la ciudad inteligente líder en el mundo. Hay varios proyectos en el Reino Unido relacionados con el despliegue de infraestructura de ciudad inteligente, que está creando nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado de transporte inteligente en el país. El Proyecto Triangulum de Manchester, el Proyecto de ciudad inteligente de Hull, Smart London Together, Bristol is Open y Future City Glasgow, son algunos de los proyectos de ciudad inteligente más reconocidos en el Reino Unido.

El mercado de transporte inteligente se clasifica según el modo de transporte y la aplicación. Según el modo de transporte, el mercado está segmentado en ferrocarriles, vías aéreas, carreteras y marítimo. Según la aplicación, el mercado está segregado en sistema de gestión de emisión de boletos, sistema de gestión de estacionamiento, sistema de gestión de tráfico y otros. El mercado del transporte inteligente estará impulsado por el transporte por carretera. Se estima que el mercado de transporte inteligente por carretera proyecte una CAGR considerable durante el período de pronóstico. Esto se debe al aumento del comercio transfronterizo del país con las economías vecinas, respaldado por la iniciativa de ciudad inteligente del Reino Unido.

Mercado de transporte inteligente del Reino Unido: segmentación

Por modo de transporte

Vias ferreas

Carreteras

vías aéreas

Marítimo

por aplicación

Sistema de gestión de billetes

Sistema de gestión de estacionamiento

Sistema de gestión de tráfico

Otros (Sistema Integrado de Supervisión)

Perfiles de la empresa

Advantech Co., Ltd.

Participaciones de ALSTOM

Bentley Systems, Inc.

Cisco Systems, Inc.

Servicios comerciales de Conduent, LLC

corporación cúbica

Hitachi, Ltda.

Tecnologías de Huawei Co., Ltd.

IBM Corp.

Corporación Intel

Grupo Kapsch

Corporación Oracle.

Corporación Parsons.

SAP SE

Siemens AG

Stantec Inc.

Grupo Thales

Descartes Systems Group Inc.

Corporación Toshiba.

trimble, inc.

