Se estima que el mercado mundial de trajes de buceo registrará una CAGR del 4,5% durante el período de pronóstico. La industria ha reconocido la necesidad de hacer crecer el mercado de prendas inspiradas en actividades al aire libre y otros equipos relacionados con nuevas iniciativas que se desarrollan de manera regular con el objetivo de estimular el interés de los consumidores, particularmente en la población joven. La industria marina es testigo de un creciente atractivo de características tecnológicamente avanzadas, como control de atraque con joystick, controles de compensación automáticos y aceleración y cambios digitales entre los usuarios finales. Además, con un estilo de vida cada vez más agitado, los usuarios finales tienen menos tiempo para desarrollar habilidades de buceo y acumular experiencia práctica en la superficie del agua. Por lo tanto, su dependencia de los controles automáticos está creciendo a un ritmo sin precedentes.

La industria del buceo se está volviendo popular y eventualmente está creciendo con el creciente interés de las personas por las actividades acuáticas. Esto, a su vez, ha aumentado la cantidad de centros de buceo en todo el mundo. Hay varias organizaciones de entrenamiento de buceo en todo el mundo. PADI es una de las principales organizaciones de formación de buceadores del mundo. Cuenta con más de 6600 centros de buceo y resorts PADI con más de 137 000 profesionales PADI individuales que emitieron más de 27 millones de certificaciones en todo el mundo en 2019. Además, también se informó que hay un aumento en la cantidad de parques acuáticos con olas y deportes acuáticos en todo el mundo. Durante los próximos cinco años, se espera que el número de parques acuáticos crezca aún más.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto: por producto, rango de precios y canal de ventas

Regiones cubiertas: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Resto del mundo

Panorama competitivo: Aqua Lung International, Beuchat, Cressi SpA, Johnson Outdoors Inc. y MARES

Segmento de informe de mercado de trajes de buceo

por producto

Trajes Secos

Trajes semisecos

Trajes húmedos

Por rango de precios

Precio bajo

Moderadamente valorado

Precio alto

Por Canal de Venta

En línea

Desconectado

Trajes de buceo Informe de mercado Segmento Análisis regional

América del norte

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Company Profiles

Aqua Lung International

AQUATEC – DUTON INDUSTRY CO., LTD.

Billabong

Beuchat

Camaro GesmbH

Cressi South East Asia

Dive Rite

Johnson Outdoors Inc.

MARES

Northern Diver

Ocean Rodeo

Quiksilver, Inc.

Santi

Seac Sub S.p.a.Seac Sub S.p.a.

SHEICO Group

Tabata Co., Ltd.

XcelWetsuits

