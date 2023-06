Se estima que el mercado de la terapia con células CAR T crecerá a una tasa compuesta anual de casi el 48 % durante el período de pronóstico. Los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado incluyen una prevalencia significativa de cáncer en todo el mundo y el aumento de las aprobaciones de la FDA para la terapia celular y génica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la carga mundial de cáncer aumentó a 18,1 millones de casos nuevos y 9,6 millones de muertes en 2018. Hubo 43,8 millones de personas que vivían con cáncer en 2018 que fueron diagnosticadas en los últimos 5 años. Esta creciente prevalencia de cáncer se atribuye al desarrollo de la terapia con células CAR T. Es una forma de inmunoterapia que utiliza células T especialmente alteradas, una parte del sistema inmunitario para atacar el cáncer.

Actualmente hay dos terapias de células CAR T aprobadas para el tratamiento del cáncer, que incluyen Yescarta y Kymriah. Yescarta fue aprobado por la FDA de EE. UU. en octubre de 2017 para el tratamiento del linfoma difuso de células B grandes (DLBCL). Kymriah fue aprobado por la FDA de EE. UU. en mayo de 2018 para el tratamiento de adultos con ciertos tipos de linfoma no Hodgkin. Kymriah también está aprobado para el tratamiento de niños y adultos jóvenes con leucemia. En ensayos clínicos, más del 80 % de los adultos jóvenes y los niños tratados con Kymriah lograron la remisión del cáncer.

Los primeros resultados de la terapia de células T con CAR para tratar el linfoma y otros tipos de cáncer de la sangre son prometedores. Múltiples pacientes con tratamientos estándar fallidos o cuyos cánceres de sangre regresaron lograron un éxito completo con la terapia de células T con CAR. Como resultado, la FDA de EE. UU. se está centrando en la aprobación de terapias celulares y génicas. Varias terapias con células CAR T se encuentran en fases clínicas para el tratamiento del cáncer de mama, el cáncer colorrectal y el cáncer de la sangre. El lanzamiento de estas nuevas terapias probablemente ofrecerá una oportunidad para el crecimiento del mercado.

Segmentación del mercado de la terapia con células CAR T

por aplicación

No linfoma de Hodgkin

Leucemia linfocítica aguda

Otros (mieloma múltiple, linfoma de Hodgkin y cáncer de mama)

Por antígeno diana

CD19

CD22

Otros (CD123, CD33 y BCMA)

Mercado de terapia de células CAR T: segmento por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Alemania

Reino Unido

Francia

España

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

Japón

India

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

Oriente Medio y África

América Latina

Perfiles de la empresa

amgen inc.

Autolus Therapeutics plc

pájaro azul bio, inc.

Bristol-Myers Squibb Co.

CARsgen Terapéutica Co., Ltd.

Cellectis SA

Céliad SA

Ciencias de Gilead, Inc.

Terapéutica Intellia, Inc.

Janssen Global Services, LLC (una subsidiaria de Johnson & Johnson)

Les LaboratoiresServier, SAS

mustang bio

Leyenda de Nanjing Biotecnología Co., Ltd.

Noile-Immune Biotech Inc.

