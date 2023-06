Mercado telemático OHVse espera que crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Se espera que la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) impulsen el crecimiento del mercado. El crecimiento del sector del automóvil, así como la adopción de nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento de los componentes, ha aumentado la demanda de soluciones telemáticas entre los usuarios finales. El uso de big data y otras tecnologías avanzadas en vehículos todo terreno se ha expandido como resultado de la adopción de big data y otras tecnologías avanzadas para una mayor conectividad y datos en tiempo real. La adopción de la tecnología telemática se está acelerando por la demanda de OHV sofisticados para numerosas aplicaciones, como la agricultura de precisión. El auge de la telemática, combinado con un mayor rendimiento y costos laborales reducidos debido a AI e IoT, ha impulsado las ventas de OHV equipados con modernos sistemas de telemetría. Por ejemplo, en enero de 2019, el gobierno indio publicó un nuevo informe sobre los vehículos motorizados AIS 140 que exige que los vehículos estén equipados con tecnología telemática.

La creciente necesidad de seguridad y protección de OHV sin sacrificar el costo o la eficiencia ha llevado a la adopción de sistemas telemáticos inteligentes que optimizan el funcionamiento de la maquinaria. El rendimiento y la tasa de producción de la maquinaria están garantizados por un sistema telemático basado en IA que localiza datos en tiempo real según los lugares para evitar cualquier peligro en los sitios de construcción o granjas agrícolas. El aumento de la fabricación de vehículos todoterreno mejorará las ventas en EE. UU. Según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados, EE. UU. produjo 8 156 719 vehículos todoterreno en 2017. El despliegue de tecnologías telemáticas en aplicaciones como equipos de construcción y minería mejorará el crecimiento del mercado en EE. UU.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado telemático de vehículos todoterreno : https://www.omrglobal.com/request-sample/off-highway-vehicle-telematics-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por aplicación de uso final

Por Tecnología

Por Canal de Venta

Panorama competitivo: TomTom International BV, Harman International Industries Inc. y ORBCOMM Inc., entre otros.

Segmentación del informe de mercado de telemática OHV

Por aplicación de uso final

Construcción

Agricultura

Minería

Por Tecnología

Celular

Satélite

Canal de ventas

OEM

después del mercado

Un informe completo del mercado de telemática de vehículos fuera de carretera está disponible en: https://www.omrglobal.com/industry-reports/off-highway-vehicle-telematics-market

Mercado de telemática OHV por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Reasons to buy from us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/off-highway-vehicle-telematics-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3089789/galacto-oligosaccharides-market-to-witness-astonishing

https://www.openpr.com/news/3089810/medical-nonwoven-disposables- market-outlook-2029-presents

https://www.openpr.com/news/3089834/network-function-virtualization-nfv-market-analysis-size

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404