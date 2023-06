Se prevé que el mercado de Tecnologías de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) crezca a una CAGR considerable de alrededor del 5,7 % durante el período de pronóstico. Los factores que contribuyen al crecimiento del mercado incluyen el aumento del gasto en I+D en atención médica, el desarrollo de la tecnología de PCR digital que se beneficia del diagnóstico del cáncer y el aumento de la tendencia del autodiagnóstico. Además, el avance de la biología molecular, la ciencia forense y la ingeniería genética están impulsando el crecimiento del mercado de PCR durante el período de pronóstico. Las tecnologías alternativas, como la amplificación basada en la secuencia de ácidos nucleicos y la amplificación por desplazamiento de hebra, pueden obstaculizar el crecimiento del mercado. Se espera que el alto costo de la tecnología de PCR comercial y la secuenciación de próxima generación obstaculicen aún más el mercado de PCR.

La PCR es una tecnología de diagnóstico molecular y permite una mejor detección de enfermedades. El avance tecnológico es la evolución del sistema PCR digital y el sistema PCR en tiempo real y por este avance; el PCR se está volviendo más eficiente y fácil de usar. Algunos desafíos incluyen el alto costo de los instrumentos, reactivos y contrato de servicio. Además, la creciente aplicación en el diagnóstico clínico, la aplicación en el desarrollo de fármacos y la creciente demanda de medicina personalizada y medicina de precisión son los factores que anticipan el crecimiento del mercado de PCR en todo el mundo.

La medicina personalizada proporciona terapias a pacientes individuales que dependen de enfermedades moleculares. Brinda una mejor atención al paciente; alto margen de seguridad y reducir el costo de la atención médica. En el campo de la medicina genética, la creciente demanda de medicina personalizada ha creado oportunidades. Para desarrollar estas oportunidades, se deben incorporar tecnologías novedosas. Para obtener una ventaja en la medicina personalizada, las empresas farmacéuticas y biotecnológicas están explorando las pruebas genéticas de consumo y la medicina genómica. La PCR tiene aplicación en el diagnóstico molecular de enfermedades genéticas. Puede detectar la variación genética y predecir la respuesta a varios fármacos.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de tecnologías de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) : https://www.omrglobal.com/request-sample/polymerase-chain-reaction-pcr-technologies-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

por aplicación

por producto

Por usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: Abbott Laboratories, Inc., Agilent Technologies, Inc., F. Hoffmann-La Roche AG, Siemens AG, Thermo Fisher Scientific, Inc., Eppendorf AG, GE Healthcare, Illumina, Inc. y otros.

Segmento de informe de mercado de tecnologías PCR

por aplicación

Solicitud de investigación

Aplicación de diagnóstico clínico

Aplicación forense

Otra aplicación

por producto

Instrumentos

Terapia Dirigida

inmunoterapia

Por usuario final

Pharmaceutical and Biotechnology Industries

Clinical Diagnostics Labs and Hospitals

Academic and Research Organizations

A full report of Polymerase Chain Reaction (PCR) Technologies Market is available at: https://www.omrglobal.com/industry-reports/polymerase-chain-reaction-pcr-technologies-market

Polymerase Chain Reaction (PCR) Technologies Market– Segment by Region

North America

United States

Canada

Europe

Germany

United Kingdom

France

Spain

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

China

Japan

India

Rest of Asia-Pacific

Rest of the World

Middle East & Africa

Latin America

Company Profiles

Abbott laboratories, Inc.

Agilent Technologies, Inc.

Amplyus, LLC

Becton, Dickinson and Co.

BioMérieux, Inc.

Bio-Rad laboratories, Inc.

BJS Biotechnologies

Eppendorf AG

Hoffmann-La Roche AG

GE Healthcare

Illumina, Inc.

Luminex Corp.

Merck KGaA

PerkinElmer, Inc.

Promega Corp.

Reasons to Buy From us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/polymerase-chain-reaction-pcr-technologies-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3087608/bulletproof-glass-market-is-anticipated-to-increase-at-a-stable

https://www.openpr.com/news/ 3087619/se prevé que el mercado de espacios de trabajo flexibles aumente

https://www.openpr.com/news/3087634/organic-beverages-market-comprehensive-insight-by-growth-rate

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404