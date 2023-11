El mercado de tecnología de reducción de azúcar observará el mayor crecimiento de 46.491,44 millones de dólares con una excelente tasa compuesta anual del 10,2% para 2030

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de tecnología de reducción de azúcar alcance los 46.491,44 millones de dólares para 2030, con una tasa compuesta anual del 10,2% durante el período previsto.

El mercado de tecnología de reducción de azúcar se refiere a la industria y segmento de mercado centrados en desarrollar e implementar tecnologías que reducen la cantidad de azúcar en diversos productos de alimentos y bebidas. Estas tecnologías tienen como objetivo proporcionar soluciones alternativas a los ingredientes tradicionales a base de azúcar manteniendo al mismo tiempo el sabor, la textura y otros atributos sensoriales. Las tecnologías de reducción de azúcar abarcan una amplia gama de enfoques, que incluyen, entre otros, edulcorantes naturales.

Estas tecnologías y productos se utilizan ampliamente en la industria de alimentos y bebidas para desarrollar productos más saludables. Estas tecnologías incluyen el uso de edulcorantes naturales y artificiales, sustitutos del azúcar y potenciadores del sabor. Se utilizan para reducir el contenido de azúcar en diversos productos como refrescos, jugos, cereales, productos de panadería, confitería y productos lácteos.

Algunos de los principales actores del mercado que operan en el mercado de tecnología de reducción son Valio Ltd., Kerry Group plc., Fooditive Group, Arboreal Stevia, Sweegen, BlueTree Technologies Ltd., Better Juice, Inulox Ltd, Layn Natural Ingredients, Bayn Solutions AB (publ) , Sensient Technologies Corporation, Givaudan, ADM, Cargill, Incorporated, Tate & Lyle, Ingredion Incorporated, AJINOMOTO FOODS EUROPE SAS, Roquette Freres, Celanese Corporation, Firmenich SA y DouxMatok, entre otros.

Alcance del mercado global de tecnología de reducción de azúcar

El mercado mundial de tecnología de reducción de azúcar se divide en seis segmentos notables, como tipo alternativo, tecnología, aplicación, canal de ventas y forma. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia. en sus mercados objetivo.

Tipo alternativo

Edulcorantes artificiales

Edulcorantes de origen natural

Alcoholes de azúcar

Moduladores de dulzura

Según el tipo alternativo, el mercado mundial de tecnología de reducción de azúcar se segmenta en edulcorantes artificiales, edulcorantes de origen natural, alcoholes de azúcar y moduladores del dulzor.

Tecnología

Conversión enzimática

Tecnología de extracción

Tecnología de entrega de sabor

Tecnología de reducción de azúcar Cambya

Otros

Sobre la base de la tecnología, el mercado mundial de tecnología de reducción de azúcar se segmenta en conversión enzimática, tecnología de extracción, tecnología de entrega de sabor, tecnología de reducción de azúcar cambya y otras.

Solicitud

Bebida alimenticia

Panadería y Confitería

Productos lácteos

Alimentos procesados

Otros

Según la aplicación, el mercado mundial de tecnología de reducción de azúcar está segmentado en alimentos y bebidas, panadería y confitería, alimentos procesados, productos lácteos y otros.

Canal de ventas

Canal directo

Canal indirecto

Tiendas especializadas

Según el canal de ventas, el mercado mundial de tecnología de reducción de azúcar está segmentado en canal directo, canal indirecto y tiendas especializadas.

Forma

cristalizado

Líquido

Polvo

Otros

Según la forma, el mercado mundial de tecnología de reducción de azúcar se segmenta en cristalizado, en polvo, líquido y otros.

