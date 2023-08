El mercado mundial de teclados inalámbricos se anticipa que crecerá a una CAGR considerable de 4.9% durante el período de pronóstico. Los clientes pueden conectar teclados inalámbricos con muchos dispositivos, como PC, teléfonos inteligentes y tabletas, y con televisores inteligentes. Los teclados inalámbricos tienen una gran demanda debido a su fácil portabilidad y diseño compacto. Los teclados inalámbricos se pueden conectar a través de Wi-Fi, Bluetooth y radiofrecuencia, entre otros. El Bluetooth y Wi-Fi es la tecnología más utilizada entre los usuarios para conectar el teclado inalámbrico con sus dispositivos. Los teclados inalámbricos se utilizan principalmente en el sector residencial debido a su alto precio, muchas empresas comerciales no pueden proporcionar teclados inalámbricos a granel. Las empresas han realizado varias innovaciones en los teclados inalámbricos. Por ejemplo, en septiembre de 2021,

Además, muchas empresas están actualizando sus teclados con nuevas funciones, como escáner de huellas dactilares, diseño delgado con teclados emoji. Por ejemplo, en junio de 2017, Microsoft actualizó su teclado moderno incorporando un escáner de huellas dactilares. El teclado recientemente desarrollado con las funciones más recientes es un sucesor del teclado Surface, ya que tiene un aspecto y un diseño similares e idénticos. Sin embargo, tiene un lector de huellas dactilares integrado que permite a los usuarios desbloquear su máquina con Windows presionando la tecla derecha para ser barra espaciadora usando Windows Hello. Además, el nuevo teclado se puede usar como teclado con cable o inalámbrico, a diferencia del teclado de superficie lanzado anteriormente, que era un teclado con cable. Su antecesor se puede utilizar a través de conectividad inalámbrica Bluetooth. El teclado moderno lanzado es compatible con Windows 10, MacOS, iOS y todas las últimas versiones de Android. Sin embargo, el dispositivo que se requiere para conectarse debe ser compatible con Bluetooth 4.0 o versiones superiores

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2021-2030

Segmento cubierto-

Por plataforma

por aplicación

Tecnología

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo , incluidos Apple Inc., Dell International Services India Pvt. Ltd., Hewlett-Packard Development Company, LP, Matias, ASUSTeK COMPUTER INC. y otros.

Segmentación del mercado de teclados inalámbricos

Por plataforma

ventanas

MAC OS

linux

Androide

iOS

por aplicación

Escritorio

Teléfono inteligente y tableta

Televisión inteligente

Others (Streaming Box and Gaming Device)

By Technology

Bluetooth

Radio Frequency

Infrared Technology

Regional Analysis

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Company Profiles

Adesso Inc

Apple Inc.

ASUSTeK COMPUTER INC.

Dell International Services India Pvt. Ltd.

Galaxy Microsystems Ltd.

Gigabyte Technology

Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Intex Technologies Ltd.

Lenovo

Logitech Europe S.A.

Matias



Micro-Star International Co., Ltd.

Quantum Corp.

Riitek

SAMSUNG

SMK Electronics, U.S.A.

Targus Asia Pacific Limited

ZAAP

ZOTAC

