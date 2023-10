El mercado de tablas de surf de remo observará una tasa compuesta anual prominente del 6,0% para 2030

El importante informe comercial sobre el mercado de Stand-Up Paddleboard presenta el conocimiento y la información continuos sobre la transformación del panorama del mercado, lo que ya existe en el mercado, las tendencias futuras, las expectativas del mercado, el entorno competitivo y las estrategias que se pueden planificar para superar a los competidores. Al centrarse en las condiciones y tendencias del mercado, se inicia un estudio de investigación de mercado en función de los requisitos del cliente. Junto con un análisis competitivo exhaustivo, un informe mundial de Stand-Up Paddleboard también proporciona perfiles de empresas e información de contacto de los actores clave del mercado en la sección de fabricantes clave. Incluso los estudios de investigación claros se llevan a cabo con dedicación para ofrecer un excelente informe de investigación de mercado para un nicho determinado.

El aumento en el número de participación en deportes de aventura suave tiene un impacto proposicional en el crecimiento y la adopción de las tablas de remo, ya que en los últimos tiempos las tablas de remo se utilizan ampliamente en deportes acuáticos y yoga. Data Bridge Market Research analiza que el mercado mundial de tablas de remo crecerá a una tasa compuesta anual del 6,0% durante el período previsto de 2023 a 2030.

Dinámica del mercado mundial de tablas de surf de remo

Conductores

Rápido crecimiento en campeonatos y eventos de deportes acuáticos de superficie

Los deportes acuáticos de superficie incluyen una variedad de `como remo, vela, esquí acuático, surf, kayak, rafting y muchos otros. Estos deportes no eran familiares en las últimas décadas. Sin embargo, la mayoría de estos deportes acuáticos de superficie han ganado un papel destacado entre el interés de la gente por los deportes, incluido el surf y el surf de remo.

Oportunidad

Creciente reconocimiento de los deportes acuáticos en los deportes internacionales

Los deportes acuáticos en todo el mundo están ganando popularidad entre la gente, ya que la mayoría de los países ofrecen grandes oportunidades para los amantes de la aventura que buscan una variedad de experiencias. Sin embargo, uno de los deportes acuáticos más antiguos es el remo, que comenzó en 1864. Después de varias décadas, en 1993 este deporte fue reconocido con la creación del primer centro nacional de remo en Snagov.

Principales jugadores clave del mercado Stand-Up Paddleboard:

Recreación Aqua-Leisure, LLC

Tahe al aire libre

TABLEROS

Cascadia Board Co.

Estribor

SUP ATX LLC

SURFTECH, LLC

Sea Eagle Boats, Inc.

Imagine Nation Sports, LLC

Nais Internacional

SUP de atún rojo

colina de ganso

Compañía de la junta del atolón

C4 Waterman

NRS

Tablas y bicicletas YOLO

Deportes Acuáticos Mistral

Tablas de paddle surf de iROCKERSUP

Wetiz de Zacki Surf & Sport

Barcos con delfines solares

Desarrollo reciente

En septiembre de 2021, Dotdash Media, Inc. apoyó el SUP yoga. La compañía publicó un blog para mejorar los principios y la importancia del SUP yoga al informar sobre su impacto positivo en la salud mental, que puede usarse para controlar el dolor lumbar.

Producto

Tablas de SUP sólidas

Tablas de SUP inflables

Peso

56kg-68kg

68kg-79kg

79kg-91kg

91kg-102kg

22kg-56kg

102 kg-113 kg

113kg-125kg

por encima de 125 kg

Longitud

1-12,0 pies,

<9 pies

>12 pies

Precio

Medio

Bajo

De primera calidad

Material

CLORURO DE POLIVINILO

EPOXY

Fibra de Vidrio

Otros

Solicitud

Todo

Aguas tranquilas o de turismo

Surf

Carrera

Yoga

Otros

Comprador

Hombres

Mujer

Niños

Canal de distribución

En línea

Terceros en línea

Outlet deportivo franquiciado

Tienda de deportes al por menor

Canal comercial moderno

Tienda de especialidades

Puntos de venta de deportes independientes

Análisis/perspectivas regionales del mercado de tablas de surf de remo

Los países cubiertos en el informe del mercado mundial de tablas de paddle surf son Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Turquía, Rusia, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, resto de Europa, China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda, Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, resto de Asia-Pacífico, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, resto de Medio Oriente y África, EE. UU., Canadá, México, Brasil, Argentina y resto de Sudamerica.

América del Norte domina el mercado gracias al rápido crecimiento de los campeonatos y eventos de deportes acuáticos de superficie.

La sección de países del informe también proporciona factores que impactan el mercado individual y cambios en las regulaciones en el mercado nacional que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como ventas nuevas, ventas de reemplazo, demografía del país, epidemiología de enfermedades y aranceles de importación y exportación son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de marcas locales y nacionales, y el impacto de los canales de ventas al tiempo que se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

