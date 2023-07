By

Si bien la demanda mundial de productos alimenticios a base de carne de res y productos a base de leche aumenta, también se puede observar un crecimiento considerable en la cría de ganado. La calidad de los productos ganaderos finales debe garantizarse desde el nacimiento del ternero y, por lo tanto, se está poniendo cada vez más atención en la dieta de la descendencia. Dado que la leche de vaca se vende como producto primario y también se utiliza como materia prima en numerosos productos a base de leche, los terneros deben alimentarse con sustitutos de la leche.

Los sustitutos de la leche, conocidos popularmente como sustitutos de la leche, se fabrican utilizando una variedad de materias primas y se adaptan para imitar los valores nutricionales de la leche de un ganado y se alimentan a los terneros jóvenes cuando la leche natural no está disponible o no es factible. Estos sustitutos de la leche juegan un papel vital en la mejora y el mantenimiento de la salud de los terneros en sus primeras etapas. Los sustitutos de leche también ayudan a los criadores de ganado a reducir costos al maximizar las ganancias de su producción de leche, especialmente porque el costo de las materias primas utilizadas en la producción de sustitutos de leche ha experimentado una caída a nivel mundial.

Obtenga una copia de muestra de este informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/21634

Mercado de sustitutos de la leche: impulsores y desafíos

Los países desarrollados del mundo están presionando a los productos lácteos y cárnicos para que desarrollen y sigan procesos establecidos para mejorar la calidad de sus productos y evitar la propagación de enfermedades derivadas de una dieta no regulada. Los productores de lácteos organizados también están surgiendo en los países en desarrollo. Estos factores impulsan colectivamente la demanda de sustitutos de la leche en el mercado mundial. Sin embargo, una gran parte de la ganadería y el mercado lácteo aún no están organizados y, por lo tanto, una parte significativa del mercado de los sustitutos de la leche no se aborda, lo que restringe el mercado de los sustitutos de la leche.

Mercado de sustitutos de la leche: segmentación,

Sobre la base del tipo de sustitutos de leche, el mercado está segmentado en sustitutos de leche medicados y sustitutos de leche no medicados. Los sustitutos de leche medicados contienen antibióticos y sirven tanto para fines médicos como nutricionales para un ternero.

Solicitud de TOC @ https://www.persistencemarketresearch.com/toc/21634

Estos productos suelen ser parte de la dieta diaria de un ternero recién nacido y juegan un papel en el aumento de la tasa de supervivencia de los terneros. Los sustitutos de leche no medicados son altamente rentables y tienen el propósito de brindar la misma nutrición que la leche natural. Estos sustitutos de leche se alimentan principalmente a terneros sanos que no necesitan atención médica.

Mercado de sustitutos de la leche: panorama competitivo

Maná Pro Products LLC.

Hi-Pro Feeds LP

Productos lácteos LLC.

PBS Salud Animal

grupo de nutrición kent, inc.

Cargill, Incorporado

Glanbia, Plc

alltech

Compañía Archer Daniels Midland

Reserve con anticipación ahora mismo para recibir soporte exclusivo de analistas @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/21634

Sobre nosotros:

Persistence Market Research está aquí para proporcionar a las empresas una solución integral con respecto a mejorar la experiencia del cliente. Se involucra en la recopilación de comentarios apropiados después de pasar por interacciones personalizadas con los clientes para agregar valor a la experiencia de los clientes al actuar como el eslabón “perdido” entre las “relaciones con los clientes” y los “resultados comerciales”. Los mejores retornos posibles están asegurados allí.

Contáctenos:

Investigación de mercado de persistencia

Dirección: 305 Broadway, piso 7, ciudad de Nueva York,

Nueva York 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU. – +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas – [email protected]