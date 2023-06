By

Se prevé que el mercado de sondas de ultrasonido crezca a una CAGR considerable de alrededor del 14,5% durante el período de pronóstico. La creciente incidencia de diversas enfermedades cardiovasculares y respiratorias y trastornos abdominales en todo el mundo está impulsando la demanda de diagnóstico por ultrasonido y, a su vez, se espera que aumente la demanda de sondas de ultrasonido en todo el mundo. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte, en todo el mundo 17,9 millones de personas mueren cada año por ECV, de las cuales más del 75% de las muertes ocurren en bajas y países de clase media y ocurren debido a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares y un tercio de las enfermedades cardiovasculares ocurren en personas menores de 40 años.

En junio de 2021, la OMS también lanzó una lista de dispositivos médicos prioritarios para el manejo de enfermedades cardiovasculares, incluye 500 dispositivos médicos que se requieren en los sistemas de salud desde los centros de atención primaria hasta los hospitales altamente especializados. Además, con el lanzamiento de la lista (OMS) también se desarrolló MeDevIS, un sistema de información de dispositivos médicos y un centro de intercambio de información, los ingenieros biomédicos, los encargados de formular políticas públicas y los administradores de hospitales pueden encontrar más información sobre dispositivos médicos específicos. Por ejemplo, en marzo de 2021, GE Healthcare lanzó un dispositivo de ultrasonido portátil inalámbrico, el Vscan Air. Es una sonda de dos lados que está diseñada para que los técnicos puedan cambiar entre exámenes superficiales y profundos simplemente girando el dispositivo.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo

por aplicación

Por usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : FUJIFILM Corp, General Electric Co., Philips International BV, Samsung Electronics y Samsung Medison, Siemens Healthcare, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Teratech Corp. y otros.

Segmento de informe de mercado de sonda de ultrasonido

Por tipo

Tipo lineal

Tipo convexo

Tipo de matriz en fase

Tipo endocavitario

Otros

por aplicación

obstetricia y ginecología

Urología

Sistema Vascular y Nervioso

Renal / Digestivo

musculoesquelético

Abdominal

Ginecología

Cardiología

Otros

Por usuario final

hospitales

Clínicas

Centros de Diagnóstico

Centros Quirúrgicos Ambulatorios

Otros

Informe de mercado de sonda de ultrasonido por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

Alpinion Medical Systems Co., Ltd.

Soluciones de salud Avante

Canon Medical Systems Corp.

CHISON Medical Technologies Co., Limitado.

Clarius Mobile Health Corp.

Grupo Esaote

Hitachi Metals, Ltd.

Hologic, Inc.

PartsSource, Inc.

Médico de Providencia

Productos Medgyn, Inc.

Corporación Neusoft.

Tecnología electrónica Co., Ltd de Shenzhen Jiarui

Shenzhen Landwind Industry Co.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

CAMBIAR

Corporación Médica SonoScape.

Corporación Teratech.

