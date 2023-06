Según un nuevo informe de investigación de mercado publicado por Global Insight Services, se espera que el ” Mercado de soluciones de envasado con control de temperatura ” alcance los XX mil millones de dólares estadounidenses para 2031. El informe incluye una segmentación detallada y datos del tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. . El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Las soluciones de envasado con temperatura controlada están diseñadas para mantener los productos a una temperatura constante durante el tránsito y el almacenamiento. Esto se logra mediante el uso de elementos de aislamiento, calefacción o refrigeración y/o ambientes con temperatura controlada. Los envases con temperatura controlada se utilizan a menudo para alimentos, productos farmacéuticos y otros productos sensibles a la temperatura.

Tendencias clave

Una de las tendencias clave en las soluciones de envasado con control de temperatura es el uso cada vez mayor de soluciones de envasado activas que utilizan características de control de temperatura para regular activamente la temperatura de los productos. Esto contrasta con las soluciones pasivas tradicionales que se basan únicamente en el aislamiento para mantener los productos a la temperatura deseada.

Otra tendencia clave es el uso cada vez mayor de materiales sostenibles y reciclables en soluciones de envasado con temperatura controlada. Esto es en respuesta a la creciente tendencia de conciencia ambiental entre los consumidores y las empresas.

Factores clave

Los impulsores clave del mercado de soluciones de empaque con control de temperatura son la necesidad de un transporte seguro y protegido de productos sensibles a la temperatura y las estrictas regulaciones con respecto al transporte de productos sensibles a la temperatura.

La necesidad de un transporte seguro y protegido de productos sensibles a la temperatura es el principal impulsor del mercado de soluciones de envasado con control de temperatura. Los productos sensibles a la temperatura son altamente perecederos y requieren un entorno controlado para su transporte. Las soluciones de embalaje con temperatura controlada proporcionan un entorno seguro y protegido para el transporte de mercancías sensibles a la temperatura.

Las estrictas normas relativas al transporte de productos sensibles a la temperatura son otro factor clave del mercado de soluciones de envasado con control de temperatura. Los productos sensibles a la temperatura deben transportarse en un entorno controlado según las normas establecidas por varios organismos gubernamentales. Estas regulaciones han aumentado la demanda de soluciones de envasado con control de temperatura.

Market Segments

The temperature controlled packaging solutions market is segmented by system type, application, end-use, and region. By system type, the market is divided into active, and passive. On the basis of application, it is bifurcated into frozen, chilled, and ambient. Based on end-use, the market is classified into healthcare, food and beverages, and others. Region-wise, the market is segmented into North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World.

Key Players

The global temperature controlled packaging solutions market includes players such as Snyder Industries Inc, Pelican BioThermal LLC, Cold Chain Technologies, NanoCool, American Aerogel Corporation, Inmark LLC, Softbox Systems LLC, Exeltainer SL, Cryopark Industries Inc, Sofrigam SA Ltd, and others.

