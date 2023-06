By

El mercado mundial de software MSP se prevé que crezca a una CAGR considerable del 12,3% durante el período de pronóstico (2023-2030). El enfoque principal de MSP es monitorear y controlar de forma remota los entornos de TI del cliente. Ofrece funciones automatizadas que eliminan el tiempo dedicado a los tickets recurrentes, proporcionando una relación rentable entre clientes y proveedores. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas no tienen el presupuesto para gastar en el equipo de TI. Los MSP, como proveedores externos, ayudan a estas empresas brindándoles acceso a la última tecnología para mantener una ventaja competitiva en sus respectivos mercados. El negocio de las pequeñas y medianas empresas, que no tienen su propio equipo de TI, tiene una parte importante del mercado de software MSP. Factores como la falta de profesionales de TI en las organizaciones y la disponibilidad de servicios de TI a través de proveedores de servicios administrados, como almacenamiento en la nube, mantenimiento de servicios, respaldo de datos, recuperación ante desastres, autenticación, monitoreo de red y seguridad, fabricación de sistemas y administración de infraestructura a un precio más bajo. presupuesto son los principales impulsores que mejoran el crecimiento del mercado. La demanda de servicios de TI crece a medida que hay desarrollo en el negocio. No solo permite a las organizaciones concentrarse en el trabajo asignado a sus empleados, sino que también les permite llenar los vacíos según sea necesario al proporcionar un modelo de servicio flexible. La creciente automatización en el entorno de TI, alta adopción de la nube,

La escasez de profesionales capacitados en TI y el alto costo de la pérdida de datos, los ataques cibernéticos y el tiempo de inactividad de la red han aumentado en los últimos años. Esto puede conducir a un aumento en la demanda de software MSP que puede abordar los problemas teniendo en cuenta un aspecto de seguridad y brindando una solución rentable para las empresas. Sin embargo, la creciente presión de las regulaciones legales en todo el mundo puede ralentizar el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en octubre de 2021, Wipro anunció un acuerdo digital y de TI estratégico global de varios años con National Grid, un proveedor multinacional líder de servicios públicos de electricidad y gas con sede en Londres, para acelerar su viaje de innovación digital. Wipro utilizará herramientas y procesos estandarizados para brindar servicios en la nube que fortalecerán los servicios de infraestructura de National Grid como parte del acuerdo. Por ejemplo, en marzo de 2022, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), un servicio de infraestructura en la nube de Oracle, lanzó 11 nuevos servicios y capacidades de red, computación y almacenamiento que permiten a los clientes ejecutar cargas de trabajo de manera más rápida, segura y económica. Estos nuevos servicios brindan a los clientes servicios de infraestructura central completamente flexibles con ahorros de costos significativos mediante la incorporación de recursos que se optimizan automáticamente para cumplir con los requisitos de la aplicación.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo

Por modelo de implementación

Por tamaño de la organización

Por verticales

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: IBM Corp., Accenture PLC, Tata Consultancy Services (TCS), Infosys Ltd., Wipro Ltd., entre otros.

Segmento de informe de mercado de software MSP

Por tipo

Centro de datos administrado

Red administrada

Movilidad Gestionada

Infraestructura gestionada

Copia de seguridad y recuperación gestionadas

Comunicación Gestionada

Información administrada

Seguridad administrada

Por modelo de implementación

En la premisa

basado en la nube

Por tamaño de la organización

Grandes compañias

Pequeñas y Medianas Empresas

Por verticales

Gobierno

BFSI

Transporte y Logística

TI y telecomunicaciones

Fabricación

Automotor

Salud y Ciencias de la Vida

Otros (venta minorista, educación, energía y servicios públicos)

Segmento de informe de mercado de software MSP por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

