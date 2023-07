By

Mercado de vidrio inteligentese espera que crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El aumento de las reformas legislativas para los edificios ecológicos, como LEEDS, el estándar nacional del mercado de vidrio inteligente para edificios ecológicos, Green Globes y otros, alientan a los propietarios de edificios comerciales a invertir en soluciones inteligentes de ahorro de energía como el vidrio inteligente. El vidrio inteligente tiene una gran demanda debido al creciente número de aplicaciones en el sector del transporte. Se espera que las gafas inteligentes colocadas en los automóviles brinden un 98 % de protección UV y un 40 % de reducción solar, lo que hace que los interiores de los vehículos sean más cómodos. Las empresas de aplicaciones aeroespaciales, como Boing y Airbus, están aplicando tecnología de vidrio inteligente combinándola con sistemas IoT. Las ventanas electrocrómicas, por ejemplo, se utilizan en el jet Boeing 787 Dreamliner, que se vuelve completamente opaco con solo presionar un botón.

Click Materials, un creador de “vidrio inteligente” con sede en Vancouver, llegó a un acuerdo sustancial con CardinalGlass, uno de los mayores fabricantes de ventanas residenciales, en mayo de 2020, mientras se prepara para enfrentarse a View Inc., respaldada por mil millones de dólares. Click Materials afirma que sus ventanas pueden ahorrar hasta un 50 % en costos de calefacción y refrigeración y que puede hacerlo mientras reduce los costos de fabricación hasta en un 60 %. El vidrio inteligente tiene una amplia gama de aplicaciones, que incluyen techos corredizos y espejos retrovisores exteriores e interiores con atenuación automática, particularmente en la industria automotriz. Los principales fabricantes de vehículos, como BMW y Mercedes, tienen instalaciones de vidrio inteligente. Mercedes-Benz ofrece un sofisticado techo panorámico Magic Sky Control con tecnología SPD-SmartGlass en su Clase S Coupé y otras versiones de Clase S.

Entre las muchas ventajas de SPD-SmartGlass se encuentra la reducción significativa del calor dentro del automóvil, la protección UV, el control del deslumbramiento, la reducción del ruido y más. Las aplicaciones recientes incluyen el uso de vidrio inteligente por parte de Jaguar Land Rover para promocionar el F-Type y el uso de Royce por parte de Rolls para promocionar el Dawn. El usuario puede maximizar el uso de dos de las características de vidrio intercambiables más deseadas al integrar la tecnología intercambiable con una aplicación de proyección. Los trenes también están adoptando cada vez más el vidrio inteligente. Un tren monorraíl en Corea del Sur, por ejemplo, cuenta con ventanas que se empañan automáticamente cuando pasa por los apartamentos adyacentes a la vía férrea. Cuando las cualidades de transmisión de luz de una ventana se ajustan agregando voltaje, calor o luz a la superficie, se produce el acristalamiento.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre Smart Glass Market : https://www.omrglobal.com/request-sample/smart-glass-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2020

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto

Regiones cubiertas: a nivel mundial

Panorama competitivo: View Inc., Corning Incorporated, Gentex Corporation, Smart Films International, Argil Inc, entre otros.

Mercado de vidrio inteligente por segmento

Por tipo

electrocrómico

Dispositivo de partículas suspendidas (SPD)

Cristal liquido

Pasivo

Por usuario final

Automotor

Arquitectónico

Potencia de aviónica

Un informe completo de Smart Glass Market está disponible en: https://www.omrglobal.com/industry-reports/smart-glass-market

Mercado de vidrio inteligente por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Reasons to buy from us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa cuenta con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación. La empresa también ofrece servicios de Marketing Digital a través de su subsidiaria OMR Digital y Desarrollo de Software y Servicios de Consultoría a través de otra subsidiaria Encanto Technologies .

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404