Este informe proporciona un estudio en profundidad del análisis FODA, es decir, Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas para la organización. El informe de mercado Retail Shelving System también proporciona una encuesta en profundidad de los actores clave del mercado que se basa en los diversos objetivos de una organización, como el perfilado, el esquema del producto, la cantidad de producción, la materia prima requerida y la salud financiera. de la organización.

Las ventas mundiales de sistemas de estanterías minoristas se estiman en más de 2.000 millones de dólares estadounidenses en 2021, con proyecciones constantes a largo plazo, según los últimos conocimientos de Persistence Market Research. El informe estima que el mercado se expandirá a una CAGR del 8,8% de 2021 a 2031.

Existe una demanda constante del sector minorista de sistemas de estanterías minoristas en términos de volumen. El hecho de que exista un diseño de estanterías minoristas adecuado para casi cualquier aplicación que involucre ropa, farmacias, FMCG, electrónica, etc., es un buen augurio para el crecimiento general del mercado.

Hay desarrollos continuos en el mercado por parte de los fabricantes que siguen moviéndolo hacia adelante, tales como:

En febrero de 2021, Madix Inc. adquirió los activos de Texas de Panel Processing, Inc., que es socio de la empresa desde hace mucho tiempo.

En febrero de 2020, Gondela Corp. participó en EUROSHOP, que ha demostrado ser la plataforma más importante para el comercio minorista mundial en términos de tendencias, inspiración y redes.

En octubre de 2019, Artitalia Group abrió una nueva instalación de almacenamiento en Ontario, California, para complementar aún más su sofisticada cadena de suministro.

Otros acontecimientos en el mercado incluyen:

Oportunidades significativas de IED en India y GCC

Aumento de tiendas minoristas y supermercados e hipermercados modernos

Uso de realidad aumentada en sistemas de estanterías comerciales

La demanda de sistemas de estanterías minoristas disminuyó en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, ya que las redes de ventas en el extremo del consumidor cambiaron principalmente de fuera de línea a en línea. No solo 2020, sino 2021 debería verse afectado por numerosos factores, como los cambios sociopolíticos que ocurren en todo el mundo. Sin embargo, con un estímulo en muchos países, la perspectiva a largo plazo del mercado parece muy optimista.

Jugadores claves. Jugadores principales:

El informe ha perfilado algunos de los jugadores importantes que prevalecen en el mundo como : Madix Inc., LA Darling, Lozier Corp., Gondella, Artitalia Group, Donracks TMTE Metal Tech Pvt. ltd., y CAEM y más.

Este informe cubre el volumen de ventas, el precio, los ingresos, el margen bruto, los fabricantes, los proveedores, los distribuidores, los intermediarios, los clientes, el crecimiento histórico y las perspectivas futuras en Sistema de estanterías minoristas.

Conclusiones clave del estudio de mercado

Persistence Market Research predice una tasa de crecimiento saludable del sector minorista en economías como Brasil, India, Medio Oriente y África, lo que impulsará la demanda de sistemas de estanterías minoristas.

Con el crecimiento económico reciente, el ingreso disponible per cápita de los consumidores ha aumentado, como resultado de lo cual los consumidores pueden gastar más dinero en productos alimenticios de alta calidad en los puntos de venta. Esto beneficiará al mercado de sistemas de estanterías minoristas en los próximos años.

Supermercados y tiendas de conveniencia clase A para tener 2/5 de la participación de mercado.

Se proyecta que los estantes de servicio liviano tengan más de la siete décima parte de la participación de mercado general para fines de 2031.

El mercado global fue testigo de una caída en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, con un crecimiento registrado de -1,3%.

Se proyecta que el mercado en los países del CCG se expanda a una CAGR de alrededor del 9 %, mientras que en la ASEAN se acerque al 10 %, hasta 2031.

El mercado de la India y Alemania se prevé que aumente a una tasa compuesta anual del 9 % durante los próximos diez años.

“Con las continuas inversiones y expansiones en el sector minorista después del primer trimestre de 2021, se espera que la implementación de sistemas de estanterías minoristas aumente a un ritmo considerable”, dice un analista de Persistence Market Research.

Cobertura regional (producción regional, demanda y pronóstico por países, etc.):

América del Norte (EE. UU., Canadá, México)

Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, España, etc.)

Asia-Pacífico (China, India, Japón, Sudeste de Asia, etc.)

América del Sur (Brasil, Argentina, etc.)

Medio Oriente y África (Saudi Araia, Sudáfrica, etc.)

Partes interesadas clave

Fabricantes del mercado de sistemas de estanterías minoristas

Distribuidores/comerciantes/mayoristas del mercado de

sistemas de estanterías minoristas Fabricantes de subcomponentes del mercado de sistemas de estanterías minoristas

Proveedores

intermedios

Aspectos destacados principales del Sistema de estanterías minoristas Informe de mercado:

· El informe de análisis de mercado Retail Shelving System ofrece un estudio en profundidad de las oportunidades y desafíos potenciales de crecimiento del mercado.

· El informe profundiza en el mercado y explica los factores dinámicos que impulsan el crecimiento del mercado.

· El informe evalúa profundamente el tamaño del mercado actual e histórico, la cuota de mercado y las tasas de crecimiento de los ingresos para ofrecer proyecciones de mercado precisas para el período de pronóstico.

· El informe analiza la presencia del mercado Sistema de estanterías minoristas en las principales regiones del mundo.

· Determina las capacidades de producción y consumo y la dinámica de demanda y oferta de cada mercado regional.

· El informe ilustra aún más la intensa competencia entre los actores clave del mercado y destaca sus planes y estrategias de expansión comercial efectivos.

· Proporciona una descripción general de la empresa y un análisis DAFO de cada uno de los actores del mercado.

Preguntas clave respondidas en este informe.

· ¿Cuál será la tasa de crecimiento del mercado en el futuro?

· ¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado global?

· ¿Quiénes son los principales fabricantes en el espacio de mercado?

· ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que enfrentan los proveedores en la industria global?

· ¿Qué son las ventas, los ingresos y el análisis de precios por regiones de la industria?

