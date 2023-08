Se anticipa que el mercado global de sistemas de transmisión integrados muestre una CAGR considerable durante el período de pronóstico. Los sistemas de transmisión integrados ofrecen beneficios de eficiencia energética de las ofertas de servicios y productos integrales y personalizados, que incluyen cajas de engranajes, acoplamientos, motores y transmisiones a través de una sola fuente. De esta forma, los sistemas de accionamiento integrados desempeñan un papel importante en la reducción del tiempo de inactividad no planificado y para mejorar la calidad del producto. La integración de sistemas automatizados en diversas industrias, como la química, la del petróleo y el gas, la farmacéutica y la de alimentos y bebidas, entre otras, es un factor clave que crea la demanda del sistema de accionamiento integrado. Muchas instituciones y organizaciones han tomado iniciativas para la adopción de la automatización en el sector industrial.

Por ejemplo, el Centro de Tecnología de Fabricación del Reino Unido, un importante proveedor de tecnología robótica, ha estado trabajando en la combinación de metrología láser y un sistema de control en tiempo real para ofrecer correcciones en tiempo real a la trayectoria de un robot a lo largo del proceso de fabricación, en su mayoría funcionales en la fabricación compleja. espacios. Además, Praxis Packaging Solutions, un proveedor estadounidense de soluciones de embalaje, está utilizando los robots industriales de Rethink Robotics, con sede en EE. UU. Centrado en el reenvasado y el envasado rentables de nuevos productos y la rápida reconfiguración del procedimiento de montaje, Praxis implementó robots industriales Baxter. En el futuro, la automatización será fundamental para la colaboración entre humanos y robots, lo que permitirá que los robots gestionen tareas más completas y tomen decisiones autónomas basadas en datos en tiempo real en aplicaciones industriales.

Según la investigación de la Federación Internacional de Robótica (IFR), varios robots de fabricación desplegados en fábricas representaron alrededor de 1,3 millones en todo el mundo en 2018. Esto ayudará a los empleados a rechazar el trabajo laboral y a alcanzar la etapa de desarrollo en diseño, programación. y mantenimiento de la fabricación de productos. La adopción de la automatización en las industrias junto con la gran demanda de sistemas de accionamiento integrados es un factor importante que se atribuye al crecimiento del sistema de accionamiento integrado en todo el mundo. Además, la creciente adopción de la iniciativa Industry 4.0 es otro factor que promueve el crecimiento del mercado global de sistemas de accionamiento integrados.

ABB Ltd., Siemens AG, Schneider Electric SE, Mitsubishi Electric Corp., Rockwell Automation, Inc., Emerson Electric Co., Yaskawa Electric Corp., Integrated Drive Systems LLC, Bosch Rexroth USA, etc., son los proveedores clave del sistema integrado Sistema de manejo. El mercado de los sistemas de accionamiento integrado es un mercado muy consolidado. Estos jugadores están adoptando activamente diferentes estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico, como el lanzamiento de nuevos productos, asociaciones, colaboraciones y fusiones y adquisiciones para mantener su lugar en el mercado. Las actividades adoptadas por los principales actores del mercado están contribuyendo aún más al crecimiento del mercado de sistemas de transmisión integrados en todo el mundo.

Segmentación del mercado del sistema de accionamiento integrado

Por tipo de producto

Hardware

Software

Por usuario final

Automotor

Gas de petróleo

Farmacéutico

Químico

Alimentos y Bebidas

Otros

Mercado de sistemas de accionamiento integrado: segmento por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Alemania

Reino Unido

Francia

España

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

Japón

India

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

Oriente Medio y África

América Latina

Perfiles de la empresa

ABB, Ltda.

Bosch Rexroth Corp.

cummins inc.

Corporación Eaton.

Emerson Electric Co.

Honeywell Internacional Inc.

Integrated Drive Systems LLC

Mitsubishi Electric Corp.

Rockwell Automation, Inc.

Schneider Electric SE

Siemens AG

TQ Group

Yaskawa Electric Corp.

