El mercado de síntesis genética registrará el mayor crecimiento CAGR del 22,9% para 2029

Se espera que el mercado mundial de síntesis de genes gane crecimiento en el período de pronóstico de 2022 a 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 22,9% en el período de pronóstico de 2022 a 2029 y se espera que alcance los USD. 9.121,31 millones para 2029 desde USD 1.726,26 millones en 2021.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de la síntesis de genes son ATDBio Ltd (subsidiaria de Biotage), General Biosystems, Inc., MACROGEN CO., LTD., Boster Biological Technology, Creative Biogene, Bioneer Pacific, exonbio, trenzyme GmbH, Twist Bioscience. , BioCat GmbH (Subsidiaria de AddLife AB), OriGene Technologies, Inc., Integrated DNA Technologies, Inc. 9Subsidiaria de Danaher Corporation), Eurofins Scientific, NZYTech, Lda. – Genes y enzimas, Ansa Biotechnologies, Inc., Thermo Fisher Scientific, Genescript, Synbio Technologies, Proteogenix, Bio Basic Inc., ATG:biosynthetics GmbH, Merck KGaA, Kaneka Eurogentec SA, Ginkgo Bioworks, Bbi-lifesciences, Evonetix, ProMab Biotechnologies , Inc., GCC Biotech (INDIA) Pvt. Ltd. Ltd., CSBio, Azenta US, Inc., y entre otros.

Desarrollo reciente

En diciembre de 2020, Twist Bioscience lanzó fragmentos de genes listos para clonar para completar la oferta de genes. Los fragmentos lanzados se pueden utilizar con adaptadores o sin adaptadores para crear clones perfectos. Los fragmentos de genes listos para clonar son compatibles con las vías de expresión de proteínas, la ingeniería enzimática y la expresión génica, entre otras.

En 2020, según un artículo publicado en una revista de la ACS, se estima que en todo el mundo se notificaron un total de 19,3 millones de nuevos casos de cáncer y casi 10,0 millones de muertes por cáncer. Esto sugiere que la cobertura contra el cáncer es subóptima y existe una gran necesidad de implementar una alta cobertura contra el cáncer en todo el mundo.

Alcance del mercado global de síntesis de genes

El mercado mundial de síntesis de genes se segmenta en componente, tipo de gen, tipo de síntesis de genes, aplicación, método, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Componente

Sintetizadores

Consumibles

Software y servicios

Según los componentes, el mercado mundial de síntesis de genes se segmenta en sintetizadores, consumibles y software y servicios.

Tipo de gen

gen estándar

gen expreso

gen complejo

Otros

Según el tipo de gen, el mercado mundial de síntesis de genes se segmenta en gen estándar, gen exprés, gen complejo y otros.

Tipo de síntesis genética

Síntesis de biblioteca de genes

Síntesis de genes personalizados

Según el tipo de síntesis de genes, el mercado global de síntesis de genes se segmenta en síntesis de bibliotecas de genes y síntesis de genes personalizados.

Solicitud

Biología sintética,

Ingeniería genética,

diseño de vacunas,

Anticuerpos terapéuticos

Otros

Según la aplicación, el mercado mundial de síntesis de genes se segmenta en biología sintética, ingeniería genética, diseño de vacunas, anticuerpos terapéuticos y otros.

Método

Síntesis de base sólida,

Síntesis de ADN basada en chips

Síntesis de enzimas basada en PCR

Sobre la base del método, el mercado mundial de síntesis de genes se segmenta en síntesis de base sólida, síntesis de ADN basada en chips y síntesis de enzimas basada en PCR.

Usuario final

Institutos académicos y de investigación,

Laboratorios de diagnóstico,

Empresas biotecnológicas y farmacéuticas

Otros

Según el usuario final, el mercado mundial de síntesis de genes se segmenta en institutos académicos y de investigación, laboratorios de diagnóstico, empresas farmacéuticas y de biotecnología, y otros.

Canal de distribución

Licitación directa

Distribución en línea

Distribuidores de terceros

