El mercado de síntesis genética crecerá a una impresionante tasa compuesta anual del 22,9% para 2029

La síntesis de genes es el proceso de creación de genes artificiales en un laboratorio utilizando biología sintética. La producción de proteínas recombinantes es una de las numerosas aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante, siendo la síntesis de genes una herramienta clave. Los métodos tradicionales de clonación y mutagénesis están siendo reemplazados rápidamente por la síntesis de nuevos genes, que también permiten la producción de ácidos nucleicos sin plantillas.

Se espera que el mercado mundial de síntesis de genes gane crecimiento en el período de pronóstico 2022-2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo a una tasa compuesta anual del 22,9% durante el período previsto 2022-2029 y se espera que alcance los dólares estadounidenses. De $1.726,26 millones en 2021 a $9.121,31 millones en 2029

La síntesis de genes se refiere a la síntesis química de hebras de ADN base por base. A diferencia de la replicación del ADN, que ocurre en las células o mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la síntesis de genes no requiere una cadena molde. Más bien, la síntesis de genes implica la adición gradual de nucleótidos a una molécula monocatenaria, que luego sirve como plantilla para crear cadenas complementarias. La síntesis de genes es una tecnología fundamental en el campo de la biología sintética.

Obtenga una copia de muestra en PDF de este informe (incluido el TOC completo, gráficos y tablas) @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-gene-synesis-market&dv

desarrollos recientes

En diciembre de 2020, Twist Bioscience lanzó fragmentos de genes listos para clonar para completar la entrega de genes. Los fragmentos ejecutados se pueden utilizar con o sin adaptadores para crear clones perfectos. Los fragmentos de genes listos para clonar son compatibles con vías de expresión de proteínas, ingeniería enzimática y expresión génica, entre otras.

En 2020 se notificaron en todo el mundo un total de aproximadamente 19,3 millones de nuevos casos de cáncer y casi 10 millones de muertes por cáncer, según un artículo publicado en la revista ACS. Esto significa que la cobertura contra el cáncer es subóptima y existe una gran necesidad de implementar una alta cobertura contra el cáncer a nivel mundial.

Los actores clave que operan en el mercado de la síntesis de genes incluyen ATDBio Ltd (una subsidiaria de Biotage), General Biosystems, Inc., MACROGEN CO., LTD., Boster Biological Technology, Creative Biogene, Bioneer Pacific, exonbio, trenzyme GmbH y Twist Bioscience. , BioCat GmbH (una subsidiaria de AddLife AB), OriGene Technologies, Inc., Integrated DNA Technologies, Inc. 9filiales de Danaher Corporation), Eurofins Scientific, NZYTech, Lda. – Genes y enzimas, Ansa Biotechnologies, Inc., Thermo Fisher Scientific, Genescript, Synbio Technologies, Proteogenix, Bio Basic Inc., ATG:biosynthetics GmbH, Merck KGaA, Kaneka Eurogentec SA, Ginkgo Bioworks, Bbi-lifesciences, Evonetix, ProMab Biotechnologies , Inc., GCC Biotech (India) Pvt. Ltd. Ltd., CSBio, Azenta EE.UU., Inc. etc.

Acceda al informe completo en PDF de 350 páginas @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gene-synesis-market?dv

Alcance del mercado global de síntesis de genes

El mercado mundial de síntesis de genes está segmentado en componentes, tipos de genes, tipos de síntesis de genes, aplicaciones, métodos, usuarios finales y canales de distribución. El crecimiento entre estos segmentos ayuda a tomar decisiones estratégicas para analizar los segmentos de crecimiento débil en la industria e identificar aplicaciones clave del mercado al proporcionar una valiosa visión general del mercado e información sobre el mercado a los usuarios.

Elemento

sintetizador

Objetos gastables de suministro

Software y servicios

Según los componentes, el mercado mundial de síntesis de genes se segmenta en sintetizadores, consumibles, software y servicios.

tipo de gen

genes estándar

la expresion genica

genes complejos

etc.

Según el tipo de gen, el mercado mundial de síntesis de genes se segmenta en genes estándar, genes expresados, genes complejos y otros.

tipo de síntesis de genes

Síntesis de biblioteca de genes

Síntesis de genes personalizados

Según el tipo de síntesis de genes, el mercado global de síntesis de genes se segmenta en síntesis de bibliotecas de genes y síntesis de genes personalizados.

solicitud

Biología sintética,

Ingeniería genética,

diseño de vacunas,

anticuerpo terapéutico

etc.

Según la aplicación, el mercado mundial de síntesis de genes se segmenta en biología sintética, ingeniería genética, diseño de vacunas, anticuerpos terapéuticos y otros.

método

síntesis de base sólida,

Síntesis de ADN basada en chips

Síntesis de enzimas basada en PCR

Según este método, el mercado mundial de síntesis de genes se divide en síntesis de base sólida, síntesis de ADN basada en chips y síntesis de enzimas basada en PCR.

usuario final

instituciones académicas y de investigación;

laboratorio de diagnóstico,

Empresas biotecnológicas y farmacéuticas.

etc.

Según el usuario final, el mercado mundial de síntesis de genes se segmenta en instituciones académicas y de investigación, laboratorios de diagnóstico, empresas farmacéuticas y de biotecnología, etc.

canal de distribución

Oferta directa

distribución en línea

Distribuidor externo

Puntos clave cubiertos en el informe: –

Los aspectos fundamentales considerados en el informe del mercado global de síntesis genética consisten en los competidores clave que operan en el mercado global.

El informe incluye perfiles de empresas que ocupan posiciones destacadas en el mercado global.

El informe también menciona las ventas, las estrategias corporativas y las capacidades tecnológicas de los fabricantes clave.

-Los factores que impulsan el crecimiento del mercado global de Síntesis genética se explican en detalle junto con una explicación detallada de los usuarios finales de la industria.

El informe también explica las importantes áreas de aplicación del mercado global a los lectores/usuarios.

El informe realiza un análisis FODA del mercado. En la última sección, el informe recuerda los sentimientos y puntos de vista de expertos preparados y capacitados en la industria.

Los expertos también evalúan las políticas de exportación/importación que pueden promover el crecimiento del mercado mundial de síntesis de genes.

El informe de mercado global Síntesis genética proporciona información valiosa a los formuladores de políticas, inversores, partes interesadas, proveedores de servicios, productores, proveedores y organizaciones que operan en la industria y desean comprar este documento de investigación.

Puntos clave cubiertos en el TOC:

Descripción general del mercado de Síntesis genética: incluye seis secciones, alcance del estudio, fabricantes clave cubiertos, fragmentos de mercado por tipo, segmento de mercado de Síntesis genética por aplicación, objetivos de investigación y años considerados.

Panorama del mercado de Síntesis genética: aquí, la oposición del mercado global de Síntesis genética se analiza por valor, ingresos, transacciones y porción del pastel por organización, tasa de mercado, entorno de situación competitiva y patrones más recientes, consolidación, desarrollo y adquisición. y son parte de la industria general de la organización matriz.

Perfiles de fabricantes de síntesis genética : aquí, se consideran los principales actores en el mercado global de síntesis genética en función de su área comercial, elementos clave, ventaja neta, ingresos, costo y generación.

Estado del mercado de síntesis genética y perspectivas por región: en este segmento, el informe estudia la ventaja neta, el comercio, los ingresos, la generación, parte de la industria en general y el tamaño del mercado por región. Aquí, el mercado global de Síntesis genética se estudia en profundidad según regiones y países como América del Norte, Europa, China, India, Japón y MEA.

Aplicaciones de síntesis genética o usuarios finales: este segmento del estudio exploratorio muestra cómo las secciones especiales de aplicaciones/clientes finales se suman al mercado global de Síntesis genética.

Pronóstico del mercado de síntesis genética: lado de la producción: en este informe, los autores se han centrado en la estimación de la estima de generación y generación, la medición de los fabricantes clave y la estimación de la estima de generación y generación por tipo.

Hallazgos y conclusiones de la síntesis genética: esta es una de las secciones finales del informe donde se brindan los hallazgos de los investigadores y las conclusiones del estudio exploratorio.

Obtenga TOC detallado para obtener más información @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-gene-synesis-market&dv

Invertir en investigación le brinda acceso a:

Mercado de síntesis genética [Global – Segmentación por región]

Segmentación a nivel regional [América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur, Medio Oriente y África]

Segmentación del tamaño del mercado por país [Países clave con mayor participación de mercado]

Cuota de mercado y ventas/ventas de los principales actores

Tendencias del mercado: tecnologías/productos/startups emergentes, análisis PESTEL, análisis FODA, las cinco fuerzas de Porter, etc.

tamaño de mercado

Tamaño del mercado por aplicación/sector industrial

Perspectiva/pronóstico del mercado

Explorar informes de tendencias:

Tamaño, participación y oportunidades del mercado global de implantes de glaucoma microinvasivo https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Mercado de implantes de glaucoma microinvasivo

Tamaño, participación y oportunidad del mercado global de sistemas de inyección sin agujas https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Mercado de sistemas de inyección sin agujas

Tamaño, participación y oportunidades del mercado global de neuroendoscopia https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Neuroendoscopia Market

Tamaño, participación y oportunidades del mercado global de catéteres venosos intravenosos https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Mercado de catéteres intravenosos periféricos

Tamaño, participación y oportunidades del mercado global de pruebas rápidas de microbiología https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Rapid Microbiology Testing Market

Tamaño, participación y oportunidades del mercado global de trampas quirúrgicas https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Surgical Snare Market

Información de investigación de mercado de puente de datos:

Data Bridge se ha consolidado como una empresa de consultoría e investigación de mercado disruptiva y de nueva generación con un nivel incomparable de resiliencia y un enfoque integrado. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar una inteligencia eficiente para ayudar a que su negocio tenga éxito en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a desafíos comerciales complejos e iniciar un proceso sencillo de toma de decisiones.

Contáctenos:

Investigación de mercado de puente de datos

EE. UU.: +1 888 387 2818

Reino Unido: +44 208 089 1725

Hong Kong: +852 8192 7475

Correo electrónico: [email protected]