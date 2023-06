El mercado global de servicios lingüísticos se prevé que crezca a una CAGR del 6,6% durante el período de pronóstico. Debido a la localización de las empresas, el mercado de servicios lingüísticos está creciendo rápidamente debido a varios factores, incluida la creciente globalización de las empresas y el crecimiento del comercio electrónico. Al localizar sus productos y servicios, una empresa puede llegar a un público más amplio y construir relaciones más sólidas con sus clientes. A medida que más y más empresas operan en varios países, necesitan localizar sus productos y servicios para seguir siendo competitivos en el mercado. Por ejemplo, Netflix es un servicio de transmisión que ofrece películas y programas de televisión en más de 190 países. La empresa ha adaptado su contenido a cada mercado, doblando el audio al idioma adecuado y traduciendo los subtítulos. Debido a esto, Netflix ha podido atraer audiencias considerables en cada mercado. Otra empresa que utiliza servicios lingüísticos es Airbnb. La plataforma para compartir el hogar opera en más de 200 países y admite más de 25 idiomas. Esto ayudará a Airbnb a aumentar su base de clientes y convertirse en líder en la industria mundial del alojamiento.

Con la creciente demanda de servicios lingüísticos, los actores del mercado adoptaron diversas estrategias, incluidas fusiones y adquisiciones, asociaciones, financiación, colaboraciones y lanzamientos de nuevos productos para seguir siendo competitivos en el mercado. Por ejemplo, en abril de 2022, una empresa líder mundial en servicios lingüísticos, BIG Language Solutions, anunció la compra de Lawlinguists, un proveedor de servicios de traducción jurídica con sede en Milán. La compra permitió que la presencia europea de BIG incluyera Italia, Alemania y España, lo que brinda a sus clientes acceso a servicios, herramientas y tecnología de traducción legal.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Tipo

Componente

Usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo, incluidos Atlas Language Services Inc., Lionbridge Technologies Inc, RWS Holdings Plc y otros.

Segmento de informe de mercado de servicios lingüísticos

Por tipo

Servicios de traducción

Servicios de localización

Servicios de interpretación

por componente

Software

Hardware

Por usuario final

BFSI

TI y telecomunicaciones

Medios y Entretenimiento

Comercio minorista y comercio electrónico

Cuidado de la salud

Gobierno

Educación

Viajes y Transporte

Segmento de informe de mercado de servicios lingüísticos por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Acolad.

CyraCom International, Inc.

Global Linguist Solutions LLC

Hogarth Worldwide Ltd

Keywords Studios Plc

Honyaku Center Inc.

Iyuno

PIXELOGIC MEDIA PARTNERS LLC.

PTSGI, Inc.

STAR Group

thebigword Group Ltd

TransPerfect

United Language Group

Voice and Script International Ltd.

Welocalize Inc.

