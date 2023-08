Los servicios 4G LTE y WiMAX son plataformas de comunicación de banda ancha inalámbrica. El término LTE significa evaluación a largo plazo y WiMAX significa interoperabilidad mundial para acceso de microondas. El 4G LTE es la evaluación a largo plazo de cuarta generación de tecnología de red celular de banda ancha inalámbrica. Cada generación, como 2G, 3G y 4G, de tecnología celular inalámbrica presenta una mayor capacidad de red y velocidad de ancho de banda. WiMAX es una familia de tecnología de comunicación de banda ancha inalámbrica basada en el estándar IEEE 802.16, que proporciona opciones de control de acceso a medios (MAC) y capa física (PHY). El primer estándar WiMAX se lanzó comercialmente en 2006 en Corea del Sur, mientras que el primer estándar LTE se lanzó comercialmente en 2009 en Suecia.

Se anticipa que el mercado global de servicios 4G LTE y WiMAX crecerá a un ritmo constante y se espera que registre los ingresos, las acciones y el tamaño del mercado más altos con una CAGR del XX% durante el período de pronóstico. El mercado de servicios 4G LTE y WiMAX está segmentado por tipo y por aplicación. Según el tipo de segmento, el mercado se segmenta aún más como BFSI, TI y telecomunicaciones, medios y entretenimiento, sector público, venta minorista, fabricación, atención médica y otros. Considerando que, el BFSI (servicios bancarios, financieros y de seguros) y TI y telecomunicaciones son los segmentos principales que se espera que eleven el crecimiento del mercado global de servicios 4G LTE y WiMAX en el período de pronóstico. Se espera que la creciente demanda de redes 4G y WiMAX entre los usuarios finales impulse el crecimiento del mercado global de servicios 4G LTE y WiMAX.

Junto con esto, en función de la aplicación, el mercado se segmenta en usuarios de teléfonos inteligentes, tabletas y usuarios de PDA (asistente digital personal). Considerando que, la creciente adopción de teléfonos inteligentes y PDA para varios usos exige la demanda de un sistema de red inalámbrico de alta velocidad; que se puede lograr con los sistemas 4G LTE y WiMAX. Por lo tanto, el aumento de las aplicaciones de los sistemas 4G LTE y WiMAX está afectando el crecimiento del mercado y se prevé que registre un aumento significativo en el mercado a nivel mundial.

Los actores clave del mercado, como Alcatel-Lucent, Huawei Technologies, Vodafone, AT & T y Sprint, se centran principalmente en varias estrategias para elevar el crecimiento del mercado. Los actores del mercado están aumentando los canales de red y se están enfocando en desarrollar una infraestructura innovadora para ofrecer un ancho de banda significativo a nivel mundial. Además, los actores del mercado disponibles en todo el mundo han adoptado varias estrategias para competir con otras plataformas de comunicación inalámbrica de banda ancha, para promover y fomentar el crecimiento del mercado global de servicios 4G LTE y WiMAX durante el período de pronóstico.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

por producto

por aplicación

Panorama competitivo: Alcatel-Lucent, Cisco Systems, SK Telecom, Vodafone y Huawei Technologies, entre otros.

Preguntas clave abordadas por el informe

¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado?

¿Qué segmento y región domina el mercado en el año base?

¿Qué segmento y región proyectarán el crecimiento más rápido en el mercado?

¿Cómo impactó el COVID-19 en el mercado?

Cronología de recuperación

Desviación del pronóstico anterior a COVID

Región y segmento más afectados

¿Quién es el líder en el mercado?

¿Cómo abordan los jugadores los desafíos para sostener el crecimiento?

¿Dónde está la oportunidad de inversión?

Segmento de informe de mercado de servicios 4G LTE y WiMAX

por producto

BFSI

TI y telecomunicaciones

Medios y Entretenimiento

Sector público

Minorista

Fabricación

Cuidado de la salud

Otros

por aplicación

Usuarios de teléfonos inteligentes

Usuarios de tabletas y PDA

4G LTE and WiMAX Service Market Report Segment by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

