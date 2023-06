Mercado de sensores electrónicos de Asia-Pacíficose estima que crecerá a una CAGR de 9.4% durante el período de pronóstico. El importante mercado se debe a varias ubicaciones de fabricación de productos electrónicos de consumo en la región. China es un centro para las empresas globales de fabricación de productos electrónicos de consumo, incluidos los teléfonos inteligentes. Además, países como India, Vietnam, Taiwán y Filipinas también tienen varios sitios de fabricación de teléfonos inteligentes que exportan productos finales a todo el mundo. Además de esto, China es líder en el mercado de videovigilancia con empresas como Hikvision, Dahua Technology, etc. Además de esto, China, Japón, India y Corea del Sur son los principales fabricantes mundiales de automóviles, y más de la mitad de los resultados de la producción mundial provienen de estos países. Debido a esto, se espera que la región tenga una importante participación de mercado durante el período de pronóstico.

El mercado de Asia-Pacífico para sensores electrónicos está segregado según el tipo y la industria de aplicación. Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en sensores de imagen, sensor de temperatura, sensor de presión, sensor de movimiento, sensor biométrico y otros (sensores de proximidad). Se prevé que el segmento de sensores de imagen tenga un crecimiento considerable debido a la creciente aplicación en productos electrónicos de consumo, como teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles. Según la aplicación, el mercado de sensores electrónicos de Asia-Pacífico se segmenta aún más en electrónica de consumo, automoción y transporte, industria, TI y telecomunicaciones, sanidad, aeroespacial y defensa, y otros. Se estima que el segmento automotriz tendrá un crecimiento considerable en el mercado debido a la creciente aplicación de sensores de imagen en vehículos autónomos. Basado en la geografía, el mercado está aún más segregado en China, India, Japón y el resto de Asia-Pacífico. Entre, geografía Se proyecta que China tendrá la mayor participación de mercado en la región.

Segmentación del mercado de sensores electrónicos de Asia y el Pacífico

Por tipo

Sensor de imagen

Sensor de temperatura

Sensor de presión

Sensor de movimiento

sensor biométrico

Otros (Sensores de proximidad)

por aplicación

Electrónica de consumo

Transporte automotriz y otros

Industrial

TI y telecomunicaciones

Cuidado de la salud

Aeroespacial y Defensa

Otros

Análisis Regional

Porcelana

India

Japón

Resto de Asia-Pacífico

Perfiles de la empresa

canon, inc.

Infineon Technologies AG

Tecnologías Himax, Inc.

Murata Manufacturing Co., Ltd.

NXP Semiconductors N.V.

OMRON Corp.

Panasonic Corp.

Robert Bosch GmbH

Sony Corp.

Samsung Electronics Co., Ltd.

