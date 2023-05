Mercado de sensores de pH 2022

El sensor de pH se utiliza para analizar el tinte que se utiliza para la ropa, la industria médica comprueba la eficacia del fármaco y garantiza un nivel de pH adecuado en el agua para fabricar el fármaco. El agua con la cantidad deseada de pH es necesaria para la producción de alimentos y bebidas, aquí es nuevamente donde el sensor de pH ayuda a las industrias.

La tendencia en el mercado de sensores de pH es la demanda de sensores de pH altamente confiables y precisos que duren toda la vida con un nivel reducido de mantenimiento.

El principal factor impulsor del mercado de sensores de pH es el aumento de las regulaciones gubernamentales sobre las industrias que utilizan agua en su producción, es decir, las industrias de incentivo al agua. Imposición de regulaciones estrictas sobre las plantas de tratamiento de agua por parte de la agencia de protección ambiental para disminuir los contaminantes en el agua y el medio ambiente.

Otro factor determinante es la creciente preocupación por la seguridad en las instalaciones industriales debido a los efectos nocivos en la calidad de los productos producidos debido al agua ácida o básica. Aparte de esto, los efectos del agua básica o ácida en las tuberías y diversos equipos, como condensadores y calderas, etc. en la industria química, energética y de petróleo y gas, están ayudando aún más al mercado de sensores de pH.

Existen varias restricciones en el mercado de sensores de pH, como la dificultad para medir el pH de soluciones con baja concentración de iones. Otra restricción está relacionada con ciertas soluciones que dañan el sensor de pH. Se requiere una limpieza regular del sensor de pH solo con agua destilada/solución especial para evitar el crecimiento de bacterias y contaminación para mantener el máximo estándar de calidad del producto y, a veces, esta limpieza daña el sensor. Esta práctica de limpieza es común en una variedad de industrias, como cosméticos y perfumes, alimentos y bebidas, grasas y aceites, productos farmacéuticos, pinturas y tintas y fabricación de productos químicos.

El mercado de sensores de pH está segmentado según el tipo de producto, por aplicación, por componente, por región. La segmentación del mercado de sensores de pH por producto incluye sensores de pH de propósito general, sensores de pH de alto rendimiento, sensores de pH de alta pureza y otros sensores de pH. Otro incluye un sensor de pH con la propiedad esterilizable por vapor.

La segmentación del mercado de sensores de pH por componente incluye el cuerpo del sensor, el electrodo de referencia, el electrodo de medición y el elemento sensor. La segmentación del mercado de sensores de pH por aplicación incluye el sector médico y sanitario, la industria del papel, la industria de alimentos y bebidas, la industria agrícola y otras, como las industrias química y farmacéutica. Las industrias química y farmacéutica utilizan sensores de pH para controlar sus procesos de producción y evitar cualquier excentricidad del procedimiento operativo estándar. Esto también actúa como un factor impulsor para el mercado de sensores de pH.

El mercado mundial de sensores de pH se ha segmentado en siete regiones principales, que incluyen América del Norte, Europa Occidental, Asia Pacífico excepto Japón (APEJ), Japón, Europa del Este, América Latina y Medio Oriente y África.

Empresas Clave –

Los principales actores del mercado mundial de sensores de pH incluyen Honeywell International, Inc., Omron Corporation, Hanna Instruments, Jenco Instruments, Inc., PreSens Precision Sensing, Texas Instruments, Banpil Photonics Inc., Emerson Electric Co., Oceana Sensor Technologies Inc., Metrohm AG, Yokogawa Electric Corporation, Infineon Technologies AG, REFEX Sensors Ltd., Xylem Inc., Mettler-Toledo International, Inc., In-Situ Inc. y Thermo Fisher Scientific Inc.

El informe de investigación presenta una evaluación integral del mercado y contiene información detallada, hechos, datos históricos y datos de mercado validados por la industria y respaldados estadísticamente. También contiene proyecciones utilizando un conjunto adecuado de supuestos y metodologías. El informe de investigación proporciona análisis e información según categorías como por componente, por tipo de producto, por aplicación, por región.