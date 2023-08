By

Se espera que el mercado de seguridad de sistemas de control industrial (ICS) crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Se proyectan muchas mejoras en la eficiencia y la productividad como resultado de la transición a la Industria 4.0, así como numerosos cambios en la forma en que operan los procesos industriales. Factores como una mayor eficiencia y menores costos de producción en comparación con los procesos de fabricación tradicionales han impulsado la adopción de la automatización, lo que ha dado lugar a una mayor demanda de sistemas de control industrial. Sin embargo, la adopción de soluciones ICS viene acompañada del requisito de seguridad, ya que los ataques cibernéticos y las preocupaciones por la seguridad de la red van en aumento.

Para brindar energía, agua, transporte, fabricación y otros servicios clave, se han implementado sistemas de seguridad ICS para monitorear procesos industriales complejos e infraestructuras críticas. Como la mayoría de estos sistemas están conectados a Internet, son susceptibles a las mismas vulnerabilidades que cualquier otro sistema en red. Cualquier tiempo de inactividad significativo o intrusión de una red ICS puede provocar grandes interrupciones, decenas de miles de usuarios y quizás una tragedia nacional. Además, las actualizaciones de estos sistemas son lentas debido a la falta existente de capacidades de actualización OTA, lo que deja a estos sistemas más expuestos a amenazas externas.

El acceso interno a la mayor parte de estos sistemas requiere poca o ninguna autenticación o encriptación. Como resultado, los usuarios internos suelen tener acceso sin restricciones a cualquier dispositivo de red, incluidas las aplicaciones SCADA y otros componentes clave. Como resultado, estos sistemas son extremadamente vulnerables a los ataques internos. El malware o un dispositivo USB pueden comprometer los sistemas que se han actualizado y conectado a una interfaz digital. Además, los errores humanos, como configuraciones incorrectas, problemas de programación de PLC o la incapacidad de monitorear métricas vitales o advertencias, pueden poner en peligro la seguridad de la red. La mayoría de los sitios de red están expuestos a la Internet pública y carecen de protección básica (como un antivirus actualizado), lo que permite a los atacantes realizar un reconocimiento silencioso antes de sabotear procesos físicos como líneas de montaje, tanques de mezcla y altos hornos. Esto a su vez,

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de seguridad de sistemas de control industrial : https://www.omrglobal.com/request-sample/industrial-control-systems-security-market Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto

Regiones cubiertas: a nivel mundial

Panorama competitivo: ABB Ltd., Cisco Systems, Inc., Honeywell International Inc., entre otros.

Segmentación del informe de mercado de seguridad de sistemas de control industrial

por componente

Solución

Servicios

Por industria de usuario final

Química y Petroquímica

Energía y servicios públicos

productos farmaceuticos

Alimentos y bebidas

Cuidado de la salud

Petróleo y gas

Otros

Un informe completo del mercado de seguridad de sistemas de control industrial está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/industrial-control-systems-security-market

Mercado de seguridad de sistemas de control industrial por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

Razones para comprar con nosotros –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Más de 100 fuentes de datos pagadas extraídas para la investigación. Nuestros analistas de investigación expertos responden todas sus preguntas antes y después de comprar su informe.

Para obtener más datos personalizados, solicite la personalización de informes @ https://www.omrglobal.com/report-customization/industrial-control-systems-security-market

Acerca de la investigación de mercado de Orión

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa está equipada con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación. La empresa también ofrece servicios de Marketing Digital a través de su subsidiaria OMR Digital y Desarrollo de Software y Servicios de Consultoría a través de otra subsidiaria Encanto Technologies .

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404